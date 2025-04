Când va primi Daniel Băluţă undă verde pentru reabilitarea Planşeului Unirii. Nicușor Dan: „Ne așteptăm să vină cu toate avizele și îi dăm repede autorizația”

Nicuşor Dan a anunţat, la finalul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) în care a fost adoptat bugetul Capitalei, că va semna vineri dimineață avizul necesar pentru ca Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, să înceapă lucrările de reabilitare la Planşeul Unirii.

„Este foarte bine că există un buget. Parte din discuțiile pe negocieri cu privire la buget s-au referit la acele multe hotărâri de consiliu pe care le-ați văzut votate la începutul ședinței și angajamentul meu era pentru Planșeul Unirii pe care domnul primar (Daniel Băluță, edilul Sectorului 4, n.r.) o să-l aibă mâine dimineață”, a afirmat Nicușor Dan, într-o declaraţie de presă susţinută joi seară la sediul Primăriei Capitalei.

Întrebat de ce nu a semnat până acum avizul, edilul Capitalei a precizat: „A fost o analiză pe care o facem suplimentar față de comisia de circulație (Comisia Tehnică de Circulaţie, n.r.), ăsta e și motivul pentru care, vă aduceți aminte, că am făcut ca lucrările de la comisia de circulație să treacă pe la mine”.

„Există un certificat de urbanism. În certificatul de urbanism sunt trecute cred că 15-20 de astfel de avize, acesta este unul dintre ele. Unul dintre cele mai importante. Mai sunt importante cele care țin de siguranța construcțiilor, de la Metrorex, și de la ApaNova”, a adăugat el.

„Sectorul 4 care e beneficiarul lucrării va trebui să vină la noi cu aceste 15 avize de la instituții și avizul ăsta era o condiție ca să le aibă pe toate”, a menționat primarul Capitalei.

„Ne așteptăm, așa cum spune public, să vină cu toate avizele și îi dăm repede autorizația”, a precizat edilul, referindu-se la Daniel Băluță.

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a venit la începutul ședinței de joi a Consiliului General pentru a-l critica pe Nicușor Dan, cu câteva ore înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. „Stimate domnule candidat la președinția României, Nicușor Dan, atunci când v-ați găsit o nouă preocupare care vă tine departe de treburile Bucureștiului, am venit la aceasta ședință ca să vă transmit că indolența dumneavoastră depășește orice limită ”, a spus Daniel Băluță.

Edilul Sectorului 4 a reamintit și de scandalul de la planșeul Unirii: „Blocați absurd o lucrare de infrastructură absolut necesară, care are avize si finanțare. Veți răspunde pentru orice nenorocire care poate ucide sau răni oameni. Despre pagubele materiale nici nu vreau sa mai vorbesc, când planșeul Unirii, vechi de 100 de ani, se va prăbuși”.

Ședința Consiliului General al Municipiului Bucureşti a durat cinci ore, iar la finalul ei a fost adoptat bugetul Capitalei, dar şi alte 35 de proiecte introduse pe ordinea de zi suplimentară.

Bugetul Capitalei, „minimal”

Tot joi seară, Nicușor Dan a apreciat că bugetul Bucureştiului pentru anul 2025, aprobat de Consiliul General, este unul „minimal”, care prevede „foarte puţini bani” pentru investiţii.

„Este un buget minimal, care asigură funcţionarea serviciilor şi care are foarte puţini bani pentru investiţii. Este un buget de avarie, care asigură funcţionarea serviciilor şi care nu lasă prea mulţi bani pentru investiţii. (…) O să continuăm termoficarea, pentru că acolo avem bani europeni plus împrumutul pe care l-am semnat cu BEI, pe partea de fonduri europene. Avem bani de la Ministerul Dezvoltării, pe celelalte proiecte. Deci, termoficarea va continua. Aşteptăm ieşirea ghidului pentru Programul Operaţional Regional, pentru a putea face noile tramvaie şi liniile de tramvai pentru care avem deja contractele semnate. Avem un acord prealabil cu BEI şi imediat după vom mai ieşi şi în piaţă ca să ne împrumutăm. Cam astea sunt investiţiile relevante pe care le vom face în 2025”, a spus edilul, în declarațiile de la sediul PMB, citat de Agerpres.

El a explicat includerea a 555 de milioane de lei la venituri prin faptul că, între timp, a fost acordat avizul favorabil al Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

„E vorba de un sfert din împrumutul pe care l-a făcut primarul Videanu în anul 2005. Între timp am avut aprobarea CAÎL, deci sunt nişte bani cerţi pe care noi o să îi avem. Şi atunci au fost 555 de milioane de lei pe care i-am putut pune ca şi cheltuieli în bugetul local”, a adăugat primarul general.

Nicuşor Dan a atras atenţia asupra faptului că, în decurs de doi ani, bugetul Capitalei a fost diminuat cu 30%.

„Din impozitele pe venit ale bucureştenilor, în 2023 am avut 6 miliarde. În 2024 am avut 5 miliarde. În 2025 avem 4 miliarde. Nu poate să fie nimic fericit în momentul în care pierzi 30% din buget în doi ani, în condiţiile în care asta este principala problemă a Bucureştiului de ani de zile, mai precis din anii 2000: repartiţia injustă între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, în condiţiile în care Primăria Capitalei are şi infrastructura şi spitalele şi teatrele şi transportul public şi termoficarea şi multe altele”, a precizat el.

Bugetul total al Capitalei prevăzut în proiectul adoptat este de 11 miliarde de lei, dintre care 7,3 miliarde reprezintă bugetul local.

În plus față de proiectul propus, au fost adoptate în ședința de azi și 4 amendamente prin care bugetele mai multor instituții au fost suplimentate. De exemplu, prin amendamentul propus de Nicușor Dan, bugetul Administrației Spitalelor a fost suplimentat cu 10 milioane de lei.

Un alt amendament, al majorității formate din PSD-PNL-PUSL, crește fondurile mai multor instituții de cultură, cum ar fi Teatrul Bulandra, Teatrul Evreiesc, ARCUB sau CREART. În plus, au fost alocați mai mulți bani și pentru Catedrala Mântuirii Neamului.