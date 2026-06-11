Când va stabili USR dacă susține sau nu Guvernul Tomac. Filialele județene ale partidului s-au exprimat deja

Comitetul Politic al USR a fost convocat vineri pentru a stabili dacă partidul va oferi sau nu votul pentru învestirea cabinetului format de Eugen Tomac. O decizie privind această susținere a fost luată deja la nivelul filialelor județene.

Vineri, Comitetul Politic al USR se întrunește de la ora 17:00 pentru a stabili dacă vor susține sau nu Executivul propus de premierul desemnat Eugen Tomac, a anunțat oficial partidul.

Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al partidului USR, a declarat, joi seară, că rezultatul va fi unul „destul de predictibil”, a declarat el pentru Agerpres. Seidler numește consultările care au avut loc la nivelul filialelor județene și care au decis în unanimitate să nu susțină Guvernul Tomac.

„O să fie o ședință de Comitet Politic, mâine de la ora 17:00, desfășurată online, ca să avem o decizie formală. Dar consultările premergătoare din filiale, consultările cu toți membrii, ne arată o majoritate la nivelul tuturor filialelor: să nu susținem Guvernul. Deci rezultatul Comitetului Politic este destul de predictibil”, a mai spus Seidler, citat de Agerpres.

PNL și-a exprimat deja decizia, PSD mai așteaptă

Liberalii au decis joi, reuniți în ședință a Biroului Politic Național, să nu susţină Guvernul Eugen Tomac.

„Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar”, a declarat premierul interimat Ilie Bolojan, la finalul ședinței, care a spus că această formulă nu face decât „să eludeze” răspunderea PSD.

Decizia PNL a adus și prima reacție a lui Eugen Tomac, care a spus că că nu are nevoie de lecții și că va își va continua demersurile pentru instalarea noului guvern.

Și PSD este așteptat să se întrunească pentru o decizie privind susținerea cabinetului lui Tomac, însă, până atunci, PSD așteaptă ca lista finală de miniștri, precum și programul de guvernare să fie depuse la Parlament. Abia apoi, spun surse din partid, Sorin Grindeanu va convoca ședința în care se va decide clar dacă partidul îl susține sau nu pe Eugen Tomac.

Astfel, surse social-democrate spun că ședința poate avea loc luni, chiar înainte de a începe audierile posibililor miniștri.

Pe lângă aceste cerințe, PSD nu vrea să fie singurul partid major care să-l susțină pe Tomac. În acest scenariu, social-democrații vor spune că fiecare parlamentar este liber să voteze așa cum vrea.