Planul PSD privind guvernul Tomac. Ce fac social-democrații, în timp ce PNL a anunțat clar că nu îl susține / Ultimele calcule

PSD așteaptă ca lista finală de miniștri, precum și programul de guvernare să fie depuse la Parlament. Abia apoi, spun surse din partid, Sorin Grindeanu va convoca ședința în care se va decide clar dacă partidul îl susține sau nu pe Eugen Tomac. Social-democrații au pus condiții.

Liberalii au decis astăzi într-o ședință, în unanimitate, că nu susțin guvernul Tomac. Ilie Bolojan a ieșit și a explicat oficial motivele. „Dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns”, a spus Bolojan.

Replica PSD a venit la scurt timp, într-un mesaj publicat pe pagina partidului de Facebook: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea!”, scrie în mesajul PSD.

„Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan. Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR”, mai scrie în mesajul PSD.

Ilie Bolojan este și el din nou ținta unui atac: „Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea”.

PSD, condiții pentru susținerea guvernului Tomac

În paralel, spun surse din partid, PSD încă nu a anunțat decizia sa privind susținerea lui Tomac. Și asta pentru că încă sunt negocieri în desfășurare. Social-democrații așteaptă și programul de guvernare pentru a se asigura că sunt și măsurile cerute.

Mai exact, PSD a cerut, spun surse din partid:

să nu fie introduse noi taxe și impozite

ca TVA să scadă la alimente și medicamente

indexarea pensiilor de la 1 ianuarie

creșterea salariului minim de la 1 iulie

eliminarea CASS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități

extinderea mecanismelor de taxare inversă în sectoarele cu risc ridicat de evaziune fiscală

o reformă administrativă „reală”

„reluarea stimulării economice”

După ce programul de guvernare e depus la Parlament, iar lista de miniștri finalizată, Sorin Grindeanu va convoca ședința pentru a se vota dacă partidul îl susține sau nu pe Eugen Tomac.

Iar acest lucru urmează să se întâmple vineri sau sâmbătă seară, spun surse. Duminică este ultima zi în care Tomac poate face acest demers.

Planul PSD privind votul

Astfel, surse social-democrate spun că ședința poate avea loc luni, chiar înainte de a începe audierile posibililor miniștri.

Pe lângă aceste cerințe, PSD nu vrea să fie singurul partid major care să-l susțină pe Tomac. În acest scenariu, social-democrații vor spune că fiecare parlamentar este liber să voteze așa cum vrea.

În timp ce Tomac anunță că e dispus să facă orice compromis, partidele nu par să fie convinse de propunerile lui. PSD ezită, așteaptă lista de miniștri, programul de guvernare și sunt deciși să nu fie ei singurii care votează pentru Guvernul premierului desemnat.

Tomac negociază în continuare susținerea partidelor parlamentare pentru a-și trece Guvernul, a spus chiar că e dispus să facă orice compromis e nevoie, inclusiv să modifice nume de miniștri care nu sunt agreați de liderii politici.

Cum arată calculele pentru Tomac

Pentru a fi învestit în funcţia de premier, Tomac are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, adică 233 de voturi.

Fără voturile PNL, USR și nici ale AUR, care a anunțat că nu îl va susține, Eugen Tomac are nevoie de toate voturile PSD, UDMR și ale parlamentarilor din Minoritățile Naționale, SOS, grupul PACE, UPR, precum toți parlamentarii neafiliați.

PSD – 128 de parlamentari

AUR – 90 de parlamentari

PNL – 76 parlamentari

USR – 59 de parlamentari

UDMR – 31 de parlamentari.

Minorităţile – 17 parlamentari.

Uniţi pentru România – 14 membri

Grupul S.O.S România – 15 membri

Neafiliaţi – 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România – 11 senatori

Fără să aibă o majoritate clar conturată, Tomac a declarat de mai multe ori că nu intenționează să-și depună mandatul așa cum au făcut în trecut Lucian Croitoru, Theodor Stolojan, Florin Cîțu, Dacian Cioloș, Nicolae Ciucă și Liviu Negoiță.

După ce ieri a făcut apel la responsabilitatea partidelor într-o declarație de presă, Nicușor Dan i-a sunat pe Ilie Bolojan și pe Sorin Grindeanu, însă pozițiile celor doi lideri par a fi neschimbate.

În cazul în care Tomac nu va trece de votul Parlamentului, președintele este pregătit să desemneze un nou premier tehnocrat.