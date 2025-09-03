Când vor avea loc alegerile pentru Primăria București? Răspunsul premierului Bolojan

Data alegerilor pentru funcția vacantă de primar al Capitalei va fi stabilită după ce coaliția aflată la guvernare va ajunge la un consens pe această temă, a spus Ilie Bolojan într-o emisiune la EuropaFM. Premierul a precizat că speră că acest acord va fi obținut în prima parte a lunii septembrie și a avansat două posibile scenarii.

„Alegerile la București ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. Nu este încă depășit cadrul legal, dar aici e nevoie de un acord pentru acest lucru și sper să găsim o formulă în cursul acestei luni, poate în prima jumătate a acestei luni să se ia o decizie în acest sens”, a precizat Bolojan.

Stabilirea datei alegerilor este atributul premierului, dar Bolojan a precizat că este o coaliție de patru partide și vrea un consens pe această temă.

Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general pe 23 mai, ca urmare a câștigării mandatului de președinte al României.

Conform legislației, după demisia primarului general, prefectul Capitalei are la dispoziție 10 zile de la primirea demisiei pentru a constata vacantarea funcției și a solicita Guvernului stabilirea unei date pentru alegeri. Guvernul, la rândul său, este obligat prin Codul Administrativ să stabilească această dată în maximum 90 de zile.

Pe cine susține Bolojan în alegeri

Întrebat de moderatorul emisiunii Cătălin Striblea pe cine susține el personal în viitoarele alegeri pentru primăria Capitalei, Bolojan a spus că sondajele liberalilor îl dau pe primul loc pe Ciprian Ciucu.

„În baza sondajului realizat de PNL, cel mai bine plasat candidat este primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu. Este în topul încrederii și ar putea fi un candidat redutabil pentru Primăria Generală”, a spus premierul.

El a invitat partidele să facă o analiză în forurile interne privind șansele fiecărui candidat în viitoarele alegeri locale.

„Partidele politice trebuie să analizeze strategia pe Capitală pentru că este un vot din primul tur și fiecare alegere îți impune strategie diferită. Ar fi bine să existe un candidat cu o masă critică în spate astfel încât să aibă șanse reale să câștige. Dacă sunt prea mulți candidați pe o zonă, ei fractureză acel bazin de voturi și un contracandidat care vine dintr-o zonă care nu este majoritară dar are 30-35% poate câștiga alegerile”, a declarat premierul.

La remarca moderatorului că alegerile sunt interesante pentru că președintele Nicușor Dan îl susține pe Cătălin Drulă, în timp ce premierul îl susține pe Ciprian Ciucu, Bolojan a replicat: „important e pe cine susțin bucureștenii”.

Până în prezent, și-au manifestat intenția de a candida în alegeri Cătălin Drulă (USR), Ana Ciceală (SENS), Octavian Berceanu (REPER), Dan Trifu (vicepreședintele fundației Eco-Civica) și realizatoare TV Anca Alexandrescu.