Candidatul conservator la prezidențialele din Polonia Karol Nawrocki neagă că a organizat un serviciu de escorte și dă în judecată ziarul care a publicat acuzația

Ancheta de presă publicată de site-ul Onet a apărut într-un moment critic al cursei electorale, cu mai puțin de o săptămână înaintea finalei prezidențiale din 1 iunie, scriu site-ul televiziunii publice TVP World și publicația de limbă engleză Notes From Poland.

Candidatul conservator la alegerile prezidențiale din Polonia, Karol Nawrocki, a amenințat că va da în judecată un site de știri care a publicat o anchetă de presă ce susține că acesta a ajutat la procurarea de lucrătoare sexuale pentru oaspeții unui hotel, în timpul studenției.

Nawrocki, susținut de partidul de opoziție conservator Lege și Justiție (PiS), și Rafał Trzaskowski, din partea Coaliției Civice liberale, sunt la egalitate în acest moment în cursa electorală, cu 47% fiecare, potrivit ultimului sondaj realizat de IPSOS.

Alt sondaj, realizat de IBRiS, i-a oferit liberalului Trzaskowski un foarte mic avantaj, de mai puțin de un punct procentual.

Ce spune ancheta de presă

Jurnaliștii site-ului Onet sunt cei care au relatat luni că doi foști colegi ai lui Nawrocki susțin că acesta a fost implicat în organizarea de servicii de escortă pentru oaspeții de la Grand Hotel, din stațiunea baltică Sopot, în perioada în care acesta a lucrat acolo ca agent de securitate, la mijlocul anilor 2000.

Autorii articolului au scris că dezvăluirile lor se bazează pe luni de conversații cu zeci de persoane, foști angajați ai hotelului, ofițeri de poliție locali și figuri legate de lumea interlopă. Ancheta se concentrează pe doi martori pe care autorii îi descriu ca fiind „credibili” și „verificați”, dar care doresc să rămână anonimi pentru propria lor siguranță.

Potrivit Onet, ambii martori au lucrat cu Nawrocki la hotel și sunt pregătiți să depună mărturie în instanță.

„Într-o tură de seară, Karol m-a întrebat dacă vreau să câștig niște bani în plus, deoarece el și un grup de paznici făceau bani furnizând prostituate clienților hotelului. Trebuia să primesc o parte pentru că le ajutam. Nu voi pretinde că am fost indignat. Am spus: «Bine, Karol, dacă așa funcționează.»”, a declarat pentru Onet unul dintre martori, descris ca fiind un fost prieten de la universitate și coleg agent de securitate.

El a adăugat că Nawrocki „s-a lăudat ulterior că a co-fondat rețeaua” folosită pentru a aranja venirea lucrătoarelor sexuale la hotel. Potrivit martorului, mecanismul era simplu: dacă un oaspete cerea escorte, agenții de securitate îl direcționau către Nawrocki sau către unul dintre asociații săi, care făcea apoi aranjamentele.

Al doilea martor a fost citat spunând că își amintește că l-a văzut pe Nawrocki intrând în hotel cu o femeie și cu cel ce părea a fi însoțitorul acesteia.

Ancheta notează că Nawrocki a încetat să mai lucreze la hotel în jurul toamnei 2007. Onet a raportat că schema a eșuat atunci când hotelul a schimbat contractorii de securitate, iar mai multe persoane implicate, inclusiv Nawrocki, au plecat.

Un zvon mai vechi

Afirmația că Nawrocki a fost implicat în oferirea de servicii sexuale la Grand Hotel din Sopot circulă de luni de zile pe rețelele sociale, scrie site-ul TVP World.

Ea a devenit mai cunoscută în toamna anului trecut, când cotidianul liberal Gazeta Wyborcza a făcut o scurtă referire la acest zvon.

Acuzațiile vin după o serie de alte articole care îl leagă pe Nawrocki de figuri din lumea interlopă din orașul nordic Gdańsk.

Nawrocki a recunoscut că îi cunoaște pe bărbați precum Patryk „Wielki Bu” Masiak și Olgierd „Olo” L., ambii fiind condamnați pentru infracțiuni legate de prostituție. Nawrocki a spus însă că contactele au pornit de la un interes comun pentru box și arte marțiale.

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei și liderul Coaliției Civice de guvernare, a ridicat public problema la începutul acestei luni. Într-o postare pe X din 8 mai, Tusk l-a acuzat pe șeful opoziției conservatoare, Jarosław Kaczyński, că a susținut în cunoștință de cauză un candidat cu „legături cu gangsteri” și un istoric de „procurare a fetelor”.

Acesta a repetat acuzația câteva zile mai târziu în parlament, făcând referire la activitatea anterioară a lui Nawrocki în domeniul securității hoteliere și la ceea ce el a numit „o agenție de escorte”.

Nawrocki acuză presa

Nawrocki a negat ferm acuzațiile publicate de Onet, calificându-le drept minciuni motivate politic.

El a făcut o trimitere implicită la faptul că Onet este deținut de conglomeratul media elvețiano-german Ringier Axel Springer, scrie Notes from Poland.

„Astăzi, adevărata problemă în Polonia este prostituția politică, care dorește să vândă țara pentru bani străini. Pentru acest pachet de minciuni și ură, voi da în judecată Onet în instanța civilă pentru încălcarea drepturilor personale și voi depune o plângere penală privată. Tusk și ajutoarele media ale lui Trzaskowski nu ne vor lua victoria”, a spus el.

PiS i-a acuzat în mod regulat pe Tusk și partidul său că reprezintă interesele germane, mai degrabă decât pe cele poloneze. În timpul campaniei electorale, Nawrocki a subliniat finanțarea germană pe care Trzaskowski a primit-o pentru evenimentele pe care le-a organizat.

Echipa sa de campanie a reluat această linie, susținând că articolul Onet face parte dintr-un efort coordonat de denigrare în ultimele zile ale cursei.

Vorbind pentru postul de televiziune Polsat News, Adam Bielan, un membru important al echipei lui Nawrocki, a acuzat „o serie de atacuri murdare și personale” și a susținut că instituțiile legate de Tusk lucrează pentru a deraia campania lui Nawrocki.

Kaczyński, liderul partidului PiS, a intervenit luni după-amiază pe X, calificând dezvăluirile drept „un alt atac repulsiv și fabricat împotriva lui Karol Nawrocki”.