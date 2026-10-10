Candidatul de stânga Hitler Mussolini a fost ales primar în Peru

Candidatul de stânga Hitler Mussolini Simeon Flores a câștigat alegerile municipale din Queropalca, un sat izolat din Anzi, în Peru, potrivit Biroului Național pentru Operațiuni Electorale, transmite France Presse.

Candidatul formațiunii de stânga „Ahora Nacion” a obținut duminica trecută 229 de voturi, față de 204 pentru candidatul de extremă dreaptă Gaspar Osorio, dintr-un total de 663 de votanți, a precizat Biroul.

🇵🇪 | Hitler Mussolini Simeón Flores fue elegido alcalde distrital de Queropalca, en Perú. https://t.co/LaD4A65lt7 — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

Acest proprietar al unei firme de transport, în vârstă de 45 de ani, va deveni oficial, la 1 ianuarie 2027, primarul localității Queropalca, situată în regiunea andină Huanuco, din nord-estul Peruului.

Prenume precum Hitler, dar și Lenin, Stalin sau Mao, se întâlnesc uneori în America de Sud, mai ales în zonele rurale.

Acolo, unii părinți aleg nume ale unor personalități istorice pentru a-și boteza copiii, fără a cunoaște prea bine persoana în cauză sau ideologia acesteia.

În 2021, un medic de orientare centristă, Hitler Saavedra Casternoque, a fost ales în Parlamentul peruvian.

Iar în 2018, Hitler Alba Sanchez a fost ales primar al districtului andin Yungar, după o campanie electorală în cursul căreia s-a lăudat în fața alegătorilor că este „Hitler cel bun”.