Candidatul POT la Primăria Capitalei, George Burcea, întrebat dacă se retrage în favoarea Ancăi Alexandrescu: „Fără blaturi, fără compromisuri”

Candidatul POT la Primăria Generală a Municipiului București, George Burcea, spune, într-o reacție pentru HotNews, că nu se va retrage în niciun caz din cursă în favoarea Ancăi Alexandrescu, cu care se luptă pentru același electorat în Capitală.

HotNews l-a întrebat pe George Burcea dacă există posibilitatea de a se retrage în favoarea candidatei Anca Alexandrescu, susținută de AUR, având în vedere că sondajul AtlasIntel, publicat luni de HotNews, arată că Alexandrescu se află la doar 0,1% distanță de primul clasat, Daniel Băluță (PSD).

„Nu, nu ne vom retrage. Atât POT, cât și George Burcea avem drumul nostru politic propriu, construit pe angajamentul față de cetățeni și pe promisiunea de a aduce în spațiul public oameni noi, curați, care nu au făcut parte din sistem. Poziția noastră este constantă: fără blaturi, fără compromisuri și fără jocuri politice”, a declarat George Burcea, pentru HotNews.

„A contribuit la comunicarea PSD prin care au mințit oamenii în tot acest timp”

George Burcea a spus cu privire la Anca Alexandrescu că aceasta are o orientare diferită față „de viziunea noastră”.

„Nu doar că a fost asociată cu PSD zeci de ani de zile, dar dânsa a contribuit la comunicarea PSD prin care au mințit oamenii în tot acest timp. Iar discursul său din ultimii ani a fost în dezacord cu perspectiva noastră asupra unor momente esențiale pentru societate și elementele cu care mai bine de jumătate din români se identifică drept suveraniști”, a spus George Burcea.

Candidatul POT la Primăria Capitalei îi reproșează Ancăi Alexandrescu că „i-a batjocorit pe români, promovând vaccinarea haotică și haosul din pandemie”.

Acesta îi mai reproșează și că inițial l-a criticat pe Călin Georgescu, spunând că autoritățile trebuie să verifice de unde are dânsul milioane de euro pentru campanie, iar ulterior a încercat să se raporteze la el.

Burcea a continuat: „A ridicat suspiciuni asupra lui BogPr și cerea ca el să fie controlat de către SRI pentru că a băgat bani în campania lui Călin Georgescu”.

„Suntem creștini, iertăm. Dar nu uităm. POT este un partid mic, dar a ales să acționeze consecvent. Ne-am ținut de cuvânt, nu mințim și nu facem jocuri”, a declarat Burcea.

„Votanții noștri sunt oameni liberi, nu sunt captivi unui sistem”

Întrebat dacă nu crede că cu voturile pe care le obține ar putea să o ducă spre victorie spre Anca Alexandrescu, George Burcea a spus că nu își va reproșa nimic, indiferent de rezultatul alegerilor de duminica aceasta.

„Asta ar însemna să subestimăm votanții și să îi credem neputincioși. Votanții noștri sunt oameni liberi, nu sunt captivi unui sistem, nu sunt șantajați de locul de muncă sau personal dacă nu votează cu partidul. Faptul că noi am adus o alternativă este o chestiune de datorie ca partid parlamentar care a primit încrederea oamenilor și ne ținem de cuvânt să le oferim o alternativă”, a mai spus George Burcea.

Ar fi existat o cale ca POT să nu aibă candidat la Primăria Capitalei

Întrebat dacă va participa la negocieri cu echipa Ancăi Alexandrescu în eventualitatea în care va fi contactat, George Burcea a spus că „o discuție ar fi trebuit să aibă loc la început, între cei trei lideri, așa cum s-a întâmplat la prezidențiale și să se stabilească un candidat care să fie susținut de toți”.

„Nu vom face jocurile altora în care încearcă să ne atragă. Avem drumul nostru. După cum v-am spus. Noi nu ne vom retrage”, a spus candidatul POT la Primăria Capitalei.

Potrivit sondajului AtlasIntel publicat luni, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este creditat cu 23,3% și este urmat de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La 1,5% procente în urma lor se află primarul PNL Ciprian Ciucu, creditat cu 21,7%.

Pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, urmat de candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.