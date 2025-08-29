Canicula revine în Bucureşti și alte județe din sud. Cât de cald va fi sâmbătă

Vremea va deveni caniculară în Bucureşti, în cursul zilei de sâmbătă, când valorile termice maxime vot atinge 35 de grade Celsius, arată prognoza de specialitate publicată vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 august, ora 12:00 – 30 august, ora 10:00, în Capitală, valorile termice vor creşte uşor, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 33 de grade, iar cea minimă între 13 şi 16 grade, notează Agerpres. Cerul va fi mai mult senin, în timp ce vântul va sufla slab şi moderat.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, între orele 10:00 – 21:00, vremea va fi caniculară, condiţii în care disconfortul termic va fi ridicat, astfel că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade.

Cod galben de caniculă în şase judeţe şi Bucureşti

ANM a emis, vineri, o nouă atenţionare Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabilă sâmbătă în şase judeţe şi în municipiul Bucureşti.

Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 12:00 – 21:00, în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi în Municipiul Bucureşti, canicula şi disconfortul termic vor persista, iar valorile termice maxime vor ajunge la 34 – 36 de grade Celsius.

De asemenea, vineri, în intervalul orar 12:00 – 21:00, este în vigoare un Cod galben de caniculă în judeţele Timiş, Arad şi Bihor, unde se vor semnala temperaturi ridicate, caniculă şi disconfort termic, cu un indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Maximele vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade.