Cannes 2025: Trei favoriți în cursa finală și un indiciu puternic într-o ediție confuză

După aproape două săptămâni pline de premiere, conferințe de presă cu vedete și petreceri pe plajă care continuă până în zori, Festivalul de Film de la Cannes se pregătește să încheie ediția cu ultimele momente pe covorul roșu și să desemneze câștigătorul prestigiosului Palme d’Or, relatează Reuters.

Un incident neprăvăzut poate afecta desfășurarea evenimentelor. Autoritatea locală franceză din regiunea Alpes-Maritimes a declarat sâmbătă că o parte din zonă se confruntă cu o pană majoră de curent electric, inclusiv orașul Cannes, care găzduiește în prezent festivalul anual de film.

Juriul, format din nouă membri și condus de actrița franceză Juliette Binoche, va decide sâmbătă seara cine va primi această onoare, printre cei 22 de concurenți fiind filme de la Wes Anderson, Ari Aster, Richard Linklater și Joachim Trier.

Cannes 2025. Marele premiu, decernat sâmbătă seară

Pe lângă Palme d’Or, se acordă și alte premii importante, precum Grand Prix, Premiul Juriului, Cel mai Bun Regizor, Cel mai Bun Actor și Cel mai Bun Scenariu.

Aceste premii pot lansa sau sfârși cariere: actrița Renate Reinsve, care joacă în filmul lui Trier, „Sentimental Value,” a declarat că victoria din 2021 pentru „Cea mai bună actriță” i-a transformat radical viața.

Deciziile juriului vor fi atent urmărite, mai ales după succesul filmului „Anora,” câștigător al Marelui Premiu în 2024, care a primit cinci premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai Bun Film. De asemenea, filmul „The Substance,” care a primit Premiul pentru Cel mai Bun Scenariu la Cannes în același an, a câștigat și el un Oscar.

Cannes 2025. Indiciul puternic

Un semn important în alegerea câștigătorului îl reprezintă selecția filmelor cumpărate de distribuitorul independent Neon, care a avut succes de fiecare dată când a prezis câștigătorul de la Cannes în ultimele cincisprezece laureate.

Până acum la acest festival, Neon a achiziționat trei filme: „Sentimental Value” care a primit o ovație de peste 15 minute, „It Was Just an Accident” de regizorul iranian Jafar Panahi, și „The Secret Agent” de brazilianul Kleber Mendonca Filho.

Alți competitori cu șanse solide, conform listei de jurizare realizate de publicația de specialitate ScreenDaily, includ filmul istoric „Two Prosecutors,” despre justiția din era stalinistă, și drama generațională germană „Sound of Falling,” regizată de Mascha Schilinski.

Dintre competitorii anteriori, doar câțiva au câștigat deja Marele Premiu: regizoarea franceză Julia Ducournau, care a devenit doar a doua femeie câștigătoare în 2021 cu filmul „Titane,” și frații belgieni Jean-Pierre și Luc Dardenne, care au fost recompensați de două ori, pentru „Rosetta” și „L’Enfant,” în 1999, respectiv 2005.

Presa franceză, critică cu selecția filmelor

Ediția a 78-a a Festivalului de la Cannes se încheie cu un aer de neîmplinire pentru că puține filme au reușit să pună criticii de acord, iar selecția, promițătoare pe hârtie, s-a dovedit adesea incapabilă să-și țină promisiunile, comentează Le Figaro.

La anunțarea selecției oficiale în aprilie, așteptările erau mari: 2025 părea un an de referință. Thierry Frémaux, directorul festivalului, propunea un amestec de veterani (frații Dardenne, Wes Anderson) și regizori din noul val, inclusiv șapte regizoare aflate în cursa pentru Palme d’Or, dintr-un total de 22 de filme.

Pe covorul roșu, Hollywoodul promitea spectacol: Denzel Washington, Jodie Foster, Robert De Niro, Isabelle Huppert, Jennifer Lawrence, Benedict Cumberbatch, Pedro Pascal, Emma Stone, Joaquin Phoenix, Tom Cruise.

Dar în ciuda acestor promisiuni, pe Croazetă domnește un sentiment de incertitudine, de festival care nu a reușit să-și atingă miza. Multe titluri așteptate s-au dovedit fade. Iar după euforia provocată anul trecut de Anora, puține filme par capabile să obțină același consens din partea criticilor.

Un început spectaculos, dar politic

Totuși, Le Figaro a remacat că festivalul a debutat sub auspicii excelente, cu actorul Laurent Lafitte în rol de gazdă și o ceremonie de deschidere marcată de un ton politic rar întâlnit.

Robert De Niro, premiat cu o Palme d’Or onorific înmânat de Leonardo DiCaprio, a denunțat amenințările asupra democrației americane. Președinta juriului, Juliette Binoche, a lansat un apel la conștientizare privind situația din Gaza și Israel.

Geopolitica a fost, de altfel, o temă majoră. „Eddington” de Ari Aster e o alegorie a diviziunilor ideologice americane, „Deux procureurs” al ucraineanului Sergei Loznitsa reflectă indirect regimul Putin, iar Iranul a fost reprezentat cu forță de Jafar Panahi („It Was Just an Accident”) și Saeed Roustae (Woman and Child). Tarik Saleh a ironizat regimul lui al-Sissi în „Vulturii republicii”, iar Kleber Mendonça Filho a explorat traumele dictaturii braziliene în „The Secret Agent”, scrie publicația franceză.

O selecție polarizantă

Criticii sunt de acord asupra unui singur lucru: nimeni nu a rămas indiferent. „Mai multe filme au divizat profund. Poate selecția reflectă starea de spirit a cineaștilor contemporani”, spune redactorul șef al publicației canadiene The Globe and Mail, Barry Hertz.

Filmele cu cele mai sonore distribuții — Eddington cu Joaquin Phoenix și Pedro Pascal, Die My Love cu Jennifer Lawrence și Robert Pattinson — au fost printre cele mai criticate.



Inclusiv blockbusterele proiectate în afara competiției, precum Mission: Impossible – The Final Reckoning și remake-ul lui Spike Lee Highest 2 Lowest, au fost întâmpinate cu un oftat general.

Cea de-a 78-a ediție a festivalului a început oficial pe 13 mai cu comedia franceză „Leave One Day”.