Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”

Actorul american de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve sunt cei doi mari actori care interpretează rolurile unui cuplu creștin devotat, acuzat de abuz fizic asupra copiilor lor, în filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat Cannes.

Evenimentul oglindește, a scris presa internațională, falia dintre conservatori și liberali prezentă în toată lumea de azi.

„Nu este o diferență atât de mare între fundamentalismul de dreapta și cel de stânga”, a declarat Cristian Mungiu.

Mungiu povestește cum l-a convins pe Sebastian Stan să se tundă zero, nu ca element excentric, ci ca exercițiu de umilință pentru e intra mai bine în pielea personajului Mihai Gheorghiu.

Mungiu a povestit că l-a întâlnit pe compatriotul Sebastian Stan acum 10 ani, când actorul român stabilit în SUA a venit la o proiecție a filmului „Bacalaureat” în New York.

În actualul film „Fjord”, Stan interpretează rolul lui Mihai Gheorghiu, tatăl unei familii de cinci copii imigrați în Norgevia. Personajul lui Stan a atras atenția presei internaționale prin dualitatea sa: își lovește proprii copii, dar ajunge la rândul său victimă a autorităților.

„Fjord”, este primul film al lui Mungiu realizat în engleză, iar distribuitor este marea companie americană Neon.

Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, Mungiu detaliază cum a lucrat cu Stan, unul dintre starurile momentului.

„Pentru că vorbește limba română, am comunicat foarte ușor și am decis că într-o zi vom căuta ceva ce am putea face împreună, dar ceva care să se potrivească și genului meu de cinema și genului lui de cinema”, a spus Mungiu.

„Chelia lui Stan nu e un detaliu, ci un exercițiu de umilință”

Pentru filmul „Fjord”, i-a spus Mungiu lui Sebastian Stan, „sunt sigur că poți juca roluri dramatice, am văzut asta în celelalte filme ale tale, dar arăți prea mult ca o vedetă de la Hollywood”.

„Aveam nevoie de o schimbare fizică pentru a-l transforma într-o persoană umilă, crescută într-o societate în care nu avea niciun drept. I-am spus: «Ce-ar fi să te facem chel?» El nu era sigur. Așa că am pus un anunț pe Instagram în Norvegia: «Căutăm un fan al lui Sebastian Stan care dorește să fie ras pentru a fi dublură». Am găsit unul, l-am ras, i-am făcut testul și lui Stan și i-a plăcut cum îi stă”, a mai spus Mungiu.

„Faptul că era ras pe cap l-a ajutat mult, pentru că este un actor de metodă. Are nevoie să fie foarte apropiat de personaj, iar această modestie și ideea de a nu fi preocupat sau mândru de felul în care arată l-au adus mai aproape de Mihai”, a mai explicat regizorul român, pentru The Hollywood Reporter.

Nu a fost prima dată când Sebastian Stan și-a schimbat înfățișarea pentru un film.

Spre exemplu, pentru filmul când l-a interpretat pe tânărul Donald Trump în filmul biografic „The Apprentice” (2024), rol care i-a adus o nominalizare la Oscar, s-a îngrășat câteva kilograme.

Despre ce este „Fjord”

„Fjord” spune povestea familiei Gheorghiu, o familie de români migranți în Norvegia, cu 5 copii. O familie religioasă, venind dintr-o comunitate conservatoare.

Când unul dintre copii ajunge cu vânătăi la școală, începe o luptă juridică, pentru că statul norvegian ia copiii, ca să-i protejeze.

Pelicula realizată de Mungiu a fost filmată în 36 de zile în Øye, o mică localitate din vestul Norvegiei, la sud de Alesund.

Triumf românesc la Cannes

Juriul Festivalului de la Cannes a decernat sâmbătă seară prestigiosul premiu Palme d’Or regizorului român Cristian Mungiu, pentru „Fjord”, filmul care spune o poveste petrecută în Norvegia, istoria unei familii de migranți români.

BBC l-a numit cel mai disputat film prezentat anul acesta la Cannes.

In Romania, Cristian Mungiu is often criticised for making films for export for Western liberals. It’s Cristi Puiu by contrast that is usually seen by some as more authentic and by others as a reactionary. Mungiu’s new film Fjord divides the Cannes public https://t.co/5zAWe1T4aQ — Paula Erizanu (@paulaerizanu) May 22, 2026

Mungiu a primit pentru a doua oară în carieră premiul Palme d’Or. Prima oară, Cristian Mungiu a primit Palme d’Or în 2007, pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, o descrierea dureroasă a poveștii nașterilor „obligatorii” din comunismul românesc.

Cu două premii Palme d'Or, Mungiu se adaugă unei liste selecte de regizori „dublu câștigători" la Cannes: Francis Ford Coppola, Michael Haneke sau Ken Loach.




















