Bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a agresat sexual o minoră în vârstă de 13 ani, a anunțat Poliția Capitalei.

„La data de 1 noiembrie 2026, poliţişti din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat. Din cercetările şi investigaţiile efectuate s-a stabilit că, la data menţionată, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituţii, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă”, au declarat poliţiştii.

Ei au adăugat că pe numele bărbatului a fost emis un mandat de aducere, acesta fiind condus la audieri.

Ulterior, el a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind prezentat apoi instanţei care a decis arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că suspectul este Florea Grigore, interepret de muzică populară.

El este acuzat că a profitat de imposibilitatea unei fete de 13 de ani de a se apăra şi a atins-o în zona fesei, a luat-o în braţe şi a pupat-o pe obraz.

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