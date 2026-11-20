Tot mai multe regiuni din Rusia introduc restricții privind vânzările cu amănuntul de benzină și motorină, în urma noului val de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor, potrivit presei locale și autorităților, transmite Reuters.

Potrivit celui mai cunoscut comandant din forțele de drone ucrainene (USF), Robert „Magyar” Brovdi, campania contra infrastructurii petroliere rusești a fost intensă.

„În ultimele 50 de zile, `păsările` USF au vizitat cu succes 40 de instalații petroliere și obiective ale complexului militar-industrial inamic. Pe unele dintre ele — de mai multe ori”, a scris Magyar pe X vineri.

Atacurile cu drone au redus cu 45% volumul total de prelucrare a țițeiului de către rafinăriile rusești începând de la sfârșitul lunii octombrie, potrivit unor surse Reuters din industrie.

Reducerea capacității de rafinare a Rusiei ar putea afecta, de asemenea, aprovizionarea piețelor mondiale de combustibili și ar putea împiedica capacitatea Moscovei de a-și respecta angajamentele asumate în cadrul unui acord privind exportul de motorină către Statele Unite și alte țări.

Rusia este, de obicei, un mare exportator de combustibil, dar a fost nevoită să recurgă la importuri, inclusiv din India, când a apărut un deficit pe scară largă în vară, din cauza cererii sezoniere ridicate și a impactului atacurilor ucrainene anterioare asupra rafinăriilor – parte a unei strategii mai ample a Kievului de a exercita presiune asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului.

Mai multe regiuni limitează vânzările de conbustibili

Crimeea, pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina în 2014, s-a numărat printre regiunile cele mai grav afectate. Aceasta introdusese deja raționalizarea combustibilului înainte ca Ucraina să lanseze, în această săptămână, multiple atacuri care au distrus tronsonul rutier al podului strategic ce leagă regiunea de Rusia.

Guvernatorul regiunii Sevastopol din Crimeea, numit de Rusia, Mihail Razvozhayev, a declarat că, începând de joi, vânzările de benzină la o serie de stații de alimentare din această regiune au fost limitate la un plin de rezervor pentru mașini și la 20 de litri pentru cei care vin cu canistre.

El a afirmat că măsurile au fost introduse pentru a împiedica oamenii să umple canistrele cu sute de litri odată, provocând cozi și împiedicând alți șoferi să primească benzina de care au nevoie.

Orașul siberian Tomsk a limitat vânzările de benzină și motorină la 30, respectiv 50 de litri începând de săptămâna trecută, potrivit autorităților locale.

Joi, orașul Penza, situat la 770 km sud-est de Moscova, a restricționat vânzările de benzină la 50 de litri, limitând în același timp motorina la 200 de litri pe vehicul.

Cel puțin alte șase regiuni au introdus restricții la începutul acestei luni.