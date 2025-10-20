Capitala Indiei, învăluită într-un nor de gaze toxice. Nivelul poluării în New Delhi a ajuns la cote alarmante

Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită luni într-un nor de gaze toxice, iar nivelul poluării, aflat într-o creștere constantă de-a lungul anilor, depășea de peste 16 ori limita maximă admisă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Cu o populație de peste 30 de milioane de locuitori, New Delhi (și periferia sa) se află în mod constant printre cele mai poluate capitale ale lumii, notează France Presse și Agerpres.

În fiecare iarnă, temperaturile mai scăzute și vânturile slabe mențin deasupra metropolei un nor toxic gros, cu miros înțepător, generat de uzine, traficul rutier și arderea resturilor agricole.

Nivelul poluării aerului este agravat de numărul tot mai mare de spectacole pirotehnice organizate cu prilejul sărbătorii Diwali, luni și marți, un eveniment major al culturii hinduse, care celebrează triumful luminii asupra întunericului.

Luna trecută, Curtea Supremă a relaxat „interdicția totală” privind utilizarea artificiilor și a autorizat folosirea așa-numitelor „artificii verzi”, considerate mai puțin poluante și care ar trebui să emită mai puține particule și gaze toxice.

Restricțiile impuse în anii anteriori au fost însă, în mare parte, ignorate de populație.

Indieni sărbătorind Diwali. Credit foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Luni, concentrația de microparticule PM2.5 – cele mai periculoase, deoarece pătrund în sânge – era de 248 micrograme pe metru cub în anumite zone ale orașului, potrivit companiei elvețiene IQAir, specializată în monitorizarea calității aerului.

Organismul guvernamental responsabil cu combaterea poluării în New Delhi a avertizat că situația se va agrava în zilele următoare.

Acesta a declarat că a luat măsuri pentru reducerea nivelului de poluare, solicitând, printre altele, autorităților să asigure o alimentare neîntreruptă cu energie electrică pentru a limita utilizarea generatoarelor diesel.

La rândul lor, autoritățile capitalei au anunțat că vor realiza, pentru prima dată, în această lună o însămânțare a norilor cu ajutorul avioanelor, pentru a provoca ploaie și a dispersa ceața toxică de deasupra capitalei.

Poluarea aerului din New Delhi provoacă în fiecare an mii de decese premature, cauzate de cancere, boli cardiace și afecțiuni respiratorii.

Un studiu publicat în revista științifică The Lancet a atribuit poluării atmosferice 1,67 milioane de decese în India în cursul anului 2019.