Capitala se pregătește pentru Bucharest Tech Week: festivalul tehnologiei începe pe 14 iunie, la Romexpo

Bucharest Tech Week, cel mai amplu festival de tehnologie și inovație din Europa Centrală și de Est, revine între 14 și 20 iunie 2025 cu o ediție ce aduce în prim-plan cele mai relevante tendințe, soluții și lideri din industrie. Evenimentul reunește companii, profesioniști și pasionați de tehnologie într-un cadru amplu de networking, demonstrații și conținut aplicat. Pentru prima dată, Bucharest Tech Week debutează cu Tech Expo – componenta B2C a festivalului, cu acces gratuit pentru publicul larg, organizată în weekendul 14–15 iunie la Romexpo, Pavilion B1. Începând cu 16 iunie, agenda continuă cu cele cinci Business Summits, găzduite la NORD Events Center by Globalworth și dedicate profesioniștilor din tehnologie și mediul de afaceri.

„Bucharest Tech Week este gândit ca un spațiu concret de întâlnire între tehnologie, afaceri și oameni care inovează. Ne concentrăm pe conținut relevant, soluții aplicabile și interacțiuni cu valoare reală pentru companii, profesioniști și publicul interesat de progres. Prin alăturarea zonei de expoziție interactivă cu seria de conferințe specializate, oferim atât organizațiilor, cât și publicului larg acces la idei, instrumente și perspective care sprijină adaptarea la transformările digitale în curs”, a declarat Alexandru Măxineanu, Managing Partner Universum Expo.

Ediția din acest an a Bucharest Tech Week este susținută de BCR, în calitate de Main Partner, care își consolidează angajamentul față de digitalizare și integrarea tehnologiei în soluții financiare accesibile, susținând astfel adaptarea mediului de afaceri și a societății la noile transformări tehnologice.

„Evoluția tehnologică și dezvoltarea AI-ul este, în același timp, un accelerator și un test de răbdare. Nu e vorba doar de ce poate face AI-ul acum, ci de cum ne transformăm noi ca indivizi și ca țară pentru a-l integra sustenabil pe termen lung. La BCR ne dorim rezultate vizibile, dar cele mai valoroase transformări apar în timp, și la Bucharest Tech Week nu este doar despre roboți și algoritmi, ci despre cum să ne pregătim și să înțelegem mai bine ce se va întâmpla mâine. Tehnologia prinde cu adevărat viață atunci când face lucrurile complicate să pară simple. La Tech Expo aducem soluțiile noastre digitale de finanțare 100% online, rapide pentru antreprenori, aplicația George – cu peste 300 de funcționalități – și un camion transformat în sucursală bancară, ca să arătăm cum inovația poate merge oriunde e nevoie de ea”, Cătălin Lupoaie, B2B Marketing Manager BCR.

Tech Expo – 14-15 iunie – cea mai mare expoziție B2C de tehnologie din România, la Romexpo, Pavilion B1

Tech Expo, cel mai mare eveniment B2C de tehnologie din România, se desfășoară pe o suprafață de 3.872 mp și reunește 50 de parteneri și peste 1.400 de produse și soluții prezentate. Printre companiile prezente se numără branduri consacrate din industria auto, tech, energie, mobilitate urbană și smart home, alături de start-up-uri și soluții emergente care modelează viitorul.

Zona dedicată mobilității prezintă o diversitate de modele de la producători internaționali, incluzând atât vehicule electrice, cât și hibride. Tesla va prezenta cele mai recente versiuni ale modelelor sale emblematice Model 3 și Model Y, Mercedes-Benz vine cu modelul MG SL 63 Roadster, în timp ce Fordvine cu Puma Gen-E – primul model 100% electric produs în România – dar și cu Mustang Mach-E, Capri și Kuga, ce combină performanța cu tehnologia. Alături de acestea, Hyundaivine cu Kona Electric, Santa Fe și Inster, BYD cu Seal U DM și Sealion 7, iar Suzuki, Jeep și Lynk & Co completează zona auto cu opțiuni hibride și electrificate. Spre exemplu, la standul Lynk & Co vor fi disponibile modelele 01 (Plug-in Hibrid) și 02 (Complet Electric), dar și informații despre noul model care va fi lansat – Lynk & Co 08 – un SUV plug-in hibrid. De asemenea, DAB Auto vine cu modelele BYD: Fiat 600 MHEV, Alfa Romeo Junior MHEV, Hyundai Kona EV, Hyundai Inster EV, Hyundai Santa Fe PHEV, BYD Seal U DM-i și BYD Sealion 7. Honda aduce scuterele PCX125 și FORZA 125, dar și motocicletele CBR650R și Africa Twin.

Pentru completarea infrastructurii, EV Spots prezintă o rețea modernă de stații de încărcare alimentate cu energie regenerabilă. În aceeași zonă, Areny Energie Alternativă oferă o perspectivă integrată asupra tranziției energetice, prin cele trei branduri ale sale: EvShop – specializat în conversii electrice pentru mașini de epocă și kituri DIY, Marny Energy – cu soluții de stocare industrială și KitOffGrid – furnizor de sisteme fotovoltaice complete pentru locuințe, afaceri mici și zone off-grid.

Zona dedicată soluțiilor smart home aduce în prim-plan tehnologii care transformă radical locuința modernă, oferind un plus de confort, eficiență și autonomie. Dreame propune o gamă variată de dispozitive inteligente pentru întreaga locuință, cum ar fi aspiratoare robot cu funcții de cartografiere, uscătoare de păr performante, purificatoare de aer cu senzor radar și roboți de tuns gazonul, toate gândite pentru un trai simplificat și adaptat nevoilor reale. TechCuisine Smarthome aduce două dintre cele mai apreciate dispozitive de health tech ale momentului: Withings BeamO – un instrument 4-în-1 care combină funcții de diagnostic rapid precum termometru, ECG, pulsoximetru și stetoscop digital și Ultrahuman Ring Air – un inel inteligent din titan care monitorizează în timp real stresul, somnul și activitatea metabolică.

Vorwerkprezintă în premieră Thermomix® TM7, un aparat de gătit multifuncțional inteligent, completat de sistemele de curățenie Kobold VK7 și aspiratorul autonom VR7, toate conectate și ușor de folosit. Shaw contribuie la această zonă cu soluții dedicate îngrijirii animalelor de companie, precum litiere automate, hrănitoare și fântâni controlate prin aplicație, care aduc un plus de confort atât pentru stăpâni, cât și pentru animale. În cadrul evenimentului aceștia vor lansa și cea mai recentă inovație – o fântână smart cu senzori și funcții avansate de monitorizare prin aplicație, care trimite alerte privind nivelul apei, filtrul sau bateria.

În zona tech lifestyle, wellbeing și educație interactivă, experiențele sunt centrate pe inovații care sprijină echilibrul fizic, mental și creativ. Spre exemplu, Epic Works prezintă Pulsetto, un dispozitiv de stimulare a nervului vag, creat pentru a combate stresul și burnoutul și pentru a susține o stare generală de bine, iar Lifetoon aduce o platformă accesibilă de storytelling digital, unde utilizatorii pot crea benzi desenate personalizate sau animații, fie pentru cadouri creative, fie pentru campanii de brand. Dimensiunea educațională este acoperită de IRIS Robotics, care propune interacțiuni cu robotul umanoid Pepper și demonstrații cu imprimante 3D, transformând tehnologia în instrument de învățare activă, iar aplicația Surubel, dezvoltată local, permite colectarea gratuită a deșeurilor electronice direct de pe telefon, promovând un comportament sustenabil și sprijinind inițiativele de reîmpădurire urbană.

Zona mobile & wearables este reprezentată de Motorola, care a lansat flagship-ul Razr 60 Ultra – un telefon pliabil cu design sofisticat, ecran pOLED de 6,9”, rată de refresh de 144 Hz și procesor Snapdragon 8+ Gen 1, iar Nothing vine cu cele mai noi dispozitive din gamele sale, inclusiv CMF by Nothing, punând accent pe experiență fluidă și design minimalist.

Pentru iubitorii de gaming și realitate virtuală, experiențele propuse de Romotion Simulator și Landgame sunt printre cele mai spectaculoase din România. Spre exemplu, simulatorul Monster Truck oferă o cursă intensă cu șase scaune sincronizate și vedere panoramică 360°, în timp ce Flying Beast amplifică senzația de zbor și viteză cu ajutorul unei console suspendate. În paralel, LandTech recreează cu fidelitate dinamica curselor F1 și provocările tehnice ale GT Cup.

Totodată, Bucharest Tech Week susține educația prin tehnologie, inovația autohtonă și tinerii care construiesc viitorul. Astfel, opt echipe de robotică – BraveBots, Gamma by Sava, ILC Robotix, AstraDynamiX, Clubul de Robotică Zenith, Soft Hoarders, Alpha Bit și ROBOSTEAM – au fost selectate să participe în cadrul Tech Expo, unde vor susține demonstrații live și își vor prezenta roboții creați, oferind vizitatorilor o mostră autentică de ingeniozitate și pasiune aplicată.

Business Summits – cinci zile de conținut strategic, lideri globali și soluții pentru transformarea digitală

Seria celor cinci conferințe de business din cadrul Bucharest Tech Week reunește anul acesta 52 de speakeri locali și internaționali și 65 de parteneri din industrii relevante. Participarea la Business Summits oferă acces la 27 de ore de conținut aplicat, masterclass-uri, studii de caz și sesiuni inspiraționale din arii precum: inovație, inteligență artificială, arhitectură software, HR și AI coding.

Deschiderea oficială a Business Summits va avea loc luni, 16 iunie, la ora 10:00 și îi va avea ca invitați pe Andrei Niculae, Vicepreședinte ADR, Thomas Kolarik, VP IT & Operations BCR, și Alexandru Maxineanu, Managing Partner UNIVERSUM Expo.

Pe scenele celor cinci summituri vor urca lideri și experți internaționali care modelează direcțiile strategice ale industriilor tech și de business la nivel global. La Innovation Summit, Tilly Lockey – cunoscută publicului internațional drept „The Bionic Girl” – va aduce o perspectivă autentică asupra impactului tehnologiei asupra vieții personale și asupra modului în care inovația redefinește granițele umane. În cadrul Future Summit: AI, Andy Grant, EMEA Director la NVIDIA, va explora cele mai recente evoluții în materie de modele generative și agenți AI integrați în sisteme fizice complexe, precum roboții.

Subiectele de leadership și transformare organizațională vor fi aduse în prim-plan la HR Masters Summit de către Nazim Unlu, Global HR & Transformation Lead la Novartis, care va vorbi despre rolul tehnologiei în crearea unui mediu de lucru centrat pe oameni. La AI Coding Summit, Sonika Kapil, AI & App Chief Architect la Microsoft, va demonstra cum pot fi create automatizări avansate folosind instrumente precum Semantic Kernel și Azure AI Agent Service, iar în cadrul Software Architecture Summit, Clemens Vasters, Principal Architect la Microsoft, va evidenția modul în care standardele deschise permit platformelor cloud diferite să colaboreze eficient, facilitând integrarea și scalarea soluțiilor tehnologice.

Evenimentul reunește și companii de top din mediul de business și tehnologie, precum BCR, Mercedes-Benz, SAP, Undelucram.ro, EPAM și AD/01, care vor contribui activ prin sesiuni aplicate și studii de caz relevante.

Participarea la oricare dintre cele 5 Business Summits (16 – 20 iunie) se face pe baza unui bilet ce poate fi achiziționat direct de pe https://www.techweek.ro/business-summits , până pe 19 iunie, la prețul de 329 EUR. Pachetele VIP, care oferă acces la un meeting informal cu unul dintre speakeri, au prețul de 449 EUR.

Accesul la Tech Expo – segmentul evenimentului Bucharest Tech Week dedicat publicului larg (14-15 iunie) – este GRATUIT, cu înscriere prealabilă pe https://www.techexpo.ro/ .

Organizatorul Bucharest Tech Week este UNIVERSUM Expo.

Despre Universum

UNIVERSUM este cel mai mare organizator privat de evenimente din România, atât ca cifră de afaceri, cât și ca număr de evenimente organizate, cu o experiență de peste 15 ai în domeniu. Organizația acoperă întregul spectru de soluții pentru evenimente prin divizii specializate. Expertiza companiei variază de la producția de evenimente și livrarea de teambuildinguri, până la dezvoltarea de software pentru industria evenimentelor și administrarea propriilor locații pentru evenimente.

Portofoliul UNIVERSUM include evenimente de mare amploare din domeniul tehnologiei (GoTech World, Bucharest Tech Week), evenimente din sectorul imobiliar (Imobiliarium) și evenimente sportive (Legendary – The Sports Community Festival), alături de peste 200 de evenimente corporate personalizate în fiecare an.

UNIVERSUM este una dintre cele doar șase companii românești clasate în „FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2020” de către Financial Times.

Bucharest Tech Week reprezintă festivalul care transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și care reunește atât profesioniștii cât și pasionații de tehnologie și inovații.

GoTech World (anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai amplă expo-conferință și casa economiei digitale din Europa Centrală și de Est, în care profesioniștii din întreaga regiune au acces la soluții tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale și o oportunitate de networking.

The Smart Home Summit este evenimentul dedicat tehnologiilor de automatizare a locuințelor, care prezintă cele mai recente soluții pentru case inteligente. Conceptul explorează inovații avansate în securitate, controlul energiei și confort, oferind participanților o viziune clară asupra viitorului locuințelor conectate. Sub sloganul „Europe’s leading home automation event”, The Smart Home Summit oferă o platformă unică (scenă și spațiu expo) și aduce în prim-plan digitalizarea clădirilor office, dar și rezidențiale, cât și importanța tehnologiei în viitorul home & building automation.

