Capitalizarea BVB, la cea mai scăzută valoare a anului, în săptămâna marcată de noile taxe ale Administrației Trump

Capitalizarea Bursei de la București s-a redus cu peste 28 de miliarde de lei în săptămâna care se încheie duminică, marcată de anunțul președintelui american Donald Trump privind impunerea unor noi taxe vamale.

În intervalul 31 martie – 4 aprilie, capitalizarea BVB (piața de acțiuni) a scăzut la 345,508 miliarde de lei, cea mai redusă valoare a acțiunilor din acest an, de la 373,548 în săptămâna anterioară, pe fondul unui număr în creștere de tranzacții cu acțiuni – 30.526 față de 23.588, potrivit datelor consultate de Agerpres

Cea mai bună zi de tranzacționare a fost vineri, 4 aprilie, când rulajul a depășit 121 milioane de lei, și cea mai slabă luni, 31 martie – 44,2 milioane de lei.

Cele mai lichide acțiuni, în perioada 28 martie – 4 aprilie, au fost titlurile Banca Transilvania, care au general schimburi de 121,290 milioane de lei, urmate de titlurile Romgaz – 30,005 milioane de lei și OMV Petrom – 25,019 milioane de lei.

Cele mai importante aprecieri au fost consemnate de acțiunile Mecanică Fină (plus 20,95%), Electroaparataj (plus 14,81%) și SIF Hoteluri (plus 11,34%) iar cele mai severe scăderi au fost înregistrate în dreptul titlurilor Erste Goup Bank (minus 14,94%), Electrica (minus 12,36%) și Impact Developer&Contractor (minus 11,99%).

În plan extern, pe final de săptămână, indicele S&P 500 al Bursei de la New York a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 11 luni, reducând valoarea totală a companiilor din acest indice cu 5.400 miliarde de dolari în doar două sesiuni, după ce Jerome Powell, președintele Rezervei Federale a SUA (Fed), a spus vineri că taxele vamale anunțate de Administrația Trump ‘ar putea avea un efect persistent asupra inflației’, transmit Reuters și Bloomberg.

Și indicele Nasdaq 100 al Bursei de la New York a scăzut cu 6,1%.

De asemenea, bursele europene au închis vineri în scădere puternică. Bursa de la Londra a închis cu deprecieri de 4,95%, Bursa de la Frankfurt a închis cu o scădere de 4,95% iar Bursa de la Paris a închis în scădere cu 4,26%.

Președintele american a anunțat, pe 2 aprilie, taxe vamale de 20% pentru produsele importate din Uniunea Europeană, 34% pentru cele din China, 31% pentru Elveția, 26% pentru India, 10% pentru Marea Britanie, 10% pentru Brazilia. Donald Trump a insistat că orice produs care intră în SUA va fi taxat cu cel puțin 10%.

Trump a anunțat și taxe vamale de 46% pentru produsele importate din Vietnam, 49% pentru cele din Cambodgia, 37% pentru cele din Bangladesh și 32% pentru cele din Indonezia. De asemenea, au fost majorate taxele vamale pentru produsele importate din China cu încă 34 puncte procentuale, după tarifele anterioare de 20%.(Agerpres)