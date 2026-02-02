Căpitanul rus al navei care a intrat într-un petrolier american, găsit vinovat

Nava Solong, sub pavilion portughez, acostată în portul sudic al orașului Aberdeen, pe 15 mai 2025. FOTO: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Căpitanul rus unei nave portcontainer care s-a ciocnit cu un petrolier american în largul coastei de est a Marii Britanii, în luna martie a anului trecut, a fost găsit vinovat luni de un tribunal din Londra pentru că a provocat moartea unui membru al echipajului prin neglijență gravă, informează Reuters.

Vladimir Motin, în vârstă de 59 de ani, era căpitanul navei Solong când aceasta a lovit petrolierul Stena Immaculate, care era ancorat și transporta puțin peste 220.000 de barili de combustibil pentru aviație de înaltă calitate.

Ciocnirea din 10 martie a provocat un incendiu pe ambele nave și a cauzat moartea unui membru al echipajului de pe Solong, Mark Pernia, cetățean filipinez al cărui corp nu a fost găsit și care este considerat mort.

Procurorul Tom Little le-a spus juraților la începutul procesului căpitanului, luna trecută, că Vladimir Motin nu a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, nava Solong deplasându-se pe traiectoria de ciocnire cu petrolierul Stena Immaculate cu mai mult de 30 de minute înainte de accident.

Avocatul lui Motin, James Leonard, a declarat că Motin a încercat fără succes să dezactiveze pilotul automat al navei Solong și să schimbe cursul, susținând că, deși Motin a fost de vină, căpitanul nu a comis o neglijență gravă.

Motin, care a pledat nevinovat, a fost condamnat pentru omor din neglijență gravă în cazul lui Pernia, după un proces la tribunalul Old Bailey din Londra. Sentința va fi pronunțată joi.

Little a mai afirmat în instanță că soția lui Pernia, care locuiește în Filipine, era însărcinată în șapte luni la momentul decesului marinarului și că, între timp, copilul lor s-a născut.

Urmează și procese civile

Nava Solong, care naviga sub pavilion portughez, se îndrepta de la Grangemouth, în Scoția, către Rotterdam, în Olanda, transportând în principal alcool, o călătorie pe care Motin a spus că a făcut-o de mai multe ori.

Petrolierul Stena Immaculate aștepta eliberarea unui loc de acostare pentru a descărca marfa când a fost lovit de către nava Solong cu o viteză de aproximativ 18 mile pe oră (29 km/h). Coliziunea a provocat un incendiu și l-a aruncat pe Pernia în mare.

Naționalitatea rusă a lui Motin a dat naștere unor speculații privind un sabotaj intenționat, dar surse din domeniul securității maritime au declarat la momentul respectiv că nu existau indicii privind o activitate rău intenționată.

Sistemul de alarmă al navei Solong fusese oprit, iar echipajele navelor Stena Immaculate și Solong nu au fost avertizate cu privire la coliziune, le-a mai spus procuorul Little juraților luna trecută.

Ciocnirea face obiectul unui proces civil, proprietarul navei Solong – o filială a Ernst Russ – fiind acționat în justiție la Înalta Curte din Londra. Proprietarul vasului a solicitat respingerea cazului, iar audierea va avea loc luna viitoare.

Ernst Russ, care a anunțat anul trecut că înființează un fond pentru potențialele procese, a afirmat că „simpatia sa rămâne în continuare alături de familia și cei dragi ai lui Mark Angelo Pernia”.

„Continuăm să oferim sprijin familiei”, a transmis compania într-un comunicat, adăugând: „Aceștia (membrii familiei, n.r.) au dat dovadă de o rezistență extraordinară pe parcursul acestei perioade dificile”.