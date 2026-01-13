Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii

Nava „Solong”, tractată în port de Paza de Coastă britanică după coliziunea cu petrolierul american, FOTO: Michal Wachucik / PA Images / Profimedia

Căpitanul unei nave portcontainer care s-a izbit anul trecut de un petrolier american în largul coastei de est a Marii Britanii nu a făcut „absolut nimic” pentru a preveni o coliziune evitabilă și fatală, au declarat marți procurorii britanici, la începutul procesului său privind moartea unui membru al echipajului, relatează Reuters.

Cetățeanul rus Vladimir Motin, în vârstă de 59 de ani, era căpitanul navei „Solong”, sub pavilion portughez, care a lovit petrolierul „Stena Immaculate”, aflat la ancoră în Marea Nordului în data de 10 martie 2025.

Motin a fost arestat și pus sub acuzare patru zile mai târziu pentru provocarea morții cetățeanului filipinez Mark Pernia, în vârstă de 38 de ani, membru al echipajului „Solong”, al cărui trup nu a fost niciodată găsit și este presupus decedat. Ceilalți 15 membri de echipaj ai acestei nave sunt ruși și filipinezi, în timp ce echipajul petrolierului este în întregime american.

El a pledat nevinovat la acuzația de omor din culpă prin neglijență gravă și este judecat la Curtea Old Bailey din Londra, unde procurorul Tom Little a declarat că moartea lui Pernia a fost „în întregime evitabilă”.

„Ar fi fost încă în viață dacă nu ar fi existat conduita grav neglijentă a omului din boxa acuzaților”, le-a spus Little juraților.

Căpitanul rus Vladimir Motin, într-o schiță făcută în timpul procesului, FOTO: Elizabeth Cook / PA Images / Profimedia

Căpitanul rus a avut la dispoziție jumătate de oră să își redreseze nava

Procurorul a afirmat că „Solong” se afla pe un curs de coliziune cu „Stena Immaculate” cu peste o jumătate de oră înainte de impact. Procurorul a precizat de asemenea că nava americană transporta „cantități foarte mari de combustibil de aviație”.

Little a mai spus instanței că Motin îi datora lui Pernia o obligație de grijă în calitate de căpitan al navei Solong și pentru că se afla „singur de cart pe puntea de comandă” înainte de coliziunea fatală.

„În cele din urmă, nu a făcut nimic, absolut nimic, pentru a evita coliziunea”, a adăugat Little.

Faptul că un marinar rus se afla la comanda unei nave care a lovit un petrolier american ce transporta combustibil pentru armata americană a dat naștere la unele speculații, dar purtătorul de cuvânt al premierului britanic Keir Starmer a declarat că nu au fost observate indicii despre vreun sabotaj.

Operatorii navelor și autoritățile maritime caută acum să explice de ce sistemele de siguranță multiple aflate la bordul acestor nave moderne nu au prevenit coliziunea. Investigația care trebuie să elucideze cauzele accidentului revine însă statelor de pavilion ale celor două nave, respectiv SUA și Portugalia.