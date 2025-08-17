Captură record de khat pe aeroportul din Atena

Autoritățile de la Aeroportul Internațional din Atena au efectuat cea mai mare captură de khat din Grecia, confiscând o jumătate de tonă din această substanță euforizantă, potrivit informațiilor oficiale citate de AFP.

Această plantă euforizantă este foarte populară în Yemen, precum și în țările din Cornul Africii, precum Etiopia și Somalia.

Pachetele conținând frunze uscate de khat au fost descoperite în timpul unui control aleatoriu efectuat de agenții vamali ai aeroportului.

Potrivit agenției de presă grecești Ana (Athens News Agency), khatul era ascuns în patru containere de mărfuri prezentate ca transportând perdele, cearșafuri și țesături, în tranzit din Israel către Statele Unite.

Cantitatea confiscată este cea mai mare cantitate de această substanță descoperită vreodată în țară, iar valoarea sa a fost estimată la 1,5 milioane de euro.

Anteriorul record de confiscare datează din 4 decembrie 2014, când 458 kg de khat au fost descoperite în același aeroport.

Cea mai mare cantitate de khat confiscată vreodată în Europa – 3,2 tone, cu o valoare estimată la 61 de milioane de euro – a fost interceptată în Spania în 2022.

Khatul este o frunză pe care consumatorii o mestecă încet, ținând-o în obraz. Aceasta eliberează substanțe chimice similare amfetaminelor, producând un efect euforic ușor.

Foto: © Mihai Neacsu | Dreamstime.com