Carburanții continuă să se ieftinească. Unele benzinării se vor goli în câteva zile, avertizează un expert în energie

Carburanții continuă să se ieftinească în benzinăriile din România, însă, la fel cum s-a întâmplat și în a doua parte a lunii aprilie, unele benzinării vor rămâne fără carburanți, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, analizate de HotNews, motorina costă joi dimineață 9,38 lei pe litru la Petrom, 9,44 lei la MOL, Rompetrol și OMV și 9,59 lei la Lukoil.

Benzina se vinde cu 9,12 lei la în stațiile Petrom și cu 9,18 lei pe litru la Lukoil, Rompetrol, MOL și OMV.

„Unele benzinării vor deveni atracție regională”

Dumitru Chisăliță a explicat, însă, că plafonarea marjelor la nivelul mediu de anul trecut dezechilibrează piața și creează diferențe mari de preț între companii, întrucât lanțurile de benzinării care au lucrat anul trecut cu marje mici, cum ar fi OMV Petrom, vor reduce prețurile extrem de mult comparativ cu celelalte. Efectul va fi formarea de cozi în aceste stații și golirea lor rapidă.

„Se preconizează o nouă penurie locală de combustibili în următoarele zile. Ministerul Energiei a vrut să combată creșterea prețurilor la carburanți. În schimb, a reușit să provoace exact opusul unei piețe stabile. La jumătatea lunii mai, în următoarea săptămână probabil ne vom confrunta din nou cu haos local, cozi la benzinării și diferențe mari de preț între operatori”, spune președintele Asociației Energia Inteligentă.

Expertul se referă la ordonanța de Guvern care limitează adaosul comercial al companiilor din piață.

Potrivit acestuia, problema nu este ideea de intervenție în sine, ci modul în care a fost construit mecanismul de plafonare. Prin raportarea adaosului comercial la nivelul practicat de fiecare companie în anul precedent, statul nu a creat o regulă unitară pentru piață, ci a oficializat diferențele existente între operatori.

Astfel, lanțurile care au lucrat anul trecut cu adaosuri mai mici vor vinde astăzi combustibil la prețuri considerabil mai reduse decât competitorii lor, în timp ce ceilalți rămân captivi unor costuri comerciale mai ridicate.

„Rezultatul este previzibil. Consumatorul va merge acolo unde benzina este mai ieftină. În câteva zile, anumite benzinării vor deveni puncte de atracție regională, iar altele vor pierde volume importante. Exact cum s-a întâmplat în luna aprilie, vom vedea coloane de mașini, aglomerație, tensiuni și, foarte probabil, epuizarea temporară a stocurilor în anumite zone”, mai arată analiza lui Chisăliță.

„Mai grav este că această situație era perfect anticipabilă. Oricine cunoaște mecanismele pieței petroliere știe că diferențele mari de preț generează imediat migrarea consumului. Iar când oamenii încep să alerge după „cea mai ieftină pompă”, piața nu mai funcționează normal. Funcționează sub presiune. România riscă astfel să retrăiască un scenariu pe care îl cunoaște deja: benzinării asaltate, panică locală și senzația falsă de penurie, creată nu de lipsa combustibilului, ci de lipsa unei politici coerente”, mai spune Chisăliță.

De ce scad prețurile atât de mult la finalul lunii

Același lucru s-a întâmplat și la finalul lunii aprilie, când o parte dintre benzinările din lanțul OMV Petrom au rămas joi fără carburanți. Atunci, surse din sectorul energetic au explicat, pentru HotNews, că, spre finalul lunii, companiile trebuie să regularizeze marjele cu care operează, astfel încât să nu le depășească pe cele de anul trecut.

„Companiile trebuie să se încadreze în media adaosului comercial de anul trecut. Ele merg trei săptămâni cu un adaos comercial estimat, iar dacă spre finalul lunii își dau seama ca a fost mai mare, îl coboară masiv ca să nu depășească media de anul trecut. Altfel riscă să primească o amendă din cifra de afaceri”, au explicat, pentru HotNews, responsabili din sectorul energetic.

Guvernul a limitat adaosul comercial al companiilor

La finalul lunii martie, Guvernul a declarat situație de criză pe piața carburanților și a decis implementarea mai multor măsuri timp de trei luni, printre care și limitarea adaosului comercial al companiilor la nivelul medie de anul trecut.

„Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare”, se arată în actul normativ.

„Măsura are în vederea descurajarea unui posibil comportament inadecvat al operatorilor economici şi al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse”.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.