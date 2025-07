Care au fost cele mai calde locuri din România în timpul valurilor de căldură din iulie 2025

În iulie 2025 au fost în România două valuri de căldură în decursul a două săptămâni. Primul a fost mai intens, al doilea a fost mult mai blând, dar câteva orașe s-au remarcat ca fiind „campioane” la temperaturi mari.

Temperaturile maxime au depășit în România 37 de grade Celsius timp de șapte zile la rând, iar două orașe de la Dunăre și unul din Dobrogea au fost cele mai calde locuri din țară, arată hărțile ANM. Cele trei orașe sunt Calafat, Zimnicea și Fetești.

Acest prim val de căldură a fost între 3 și 9 iulie, au urmat trei zile mai puțin calde, iar un al doilea val de căldură a fost între 13 și 16 iulie.

S-au înregistrat temperaturi apropiate de recordurile absolute pentru luna iulie în câteva orașe din Transilvania și au fost și nopți tropicale în mai multe zone. Al doilea val de căldură a fost de o intensitate mult mai redusă și pragul de caniculă a fost depășit aproape exclusiv în sud și sud-est.

Ambele valuri de căldură s-au încheiat cu furtuni însoțite de grindină și cu ploi foarte puternice. Printre locurile unde a plouat cel mai mult în ultimele trei zile se numără: Sighetu Marmației, Bâlea Lac și Baia Mare.

\Au fost diferențe uriașe la temperaturile maxime la finalul primului val de căldură: +38,6 C la Fetești, +37,8 C la Cernavodă și numai +14,3 C la Oravița și +14,7 C la Reșița, arată hărțile ANM.

Maximele absolute pe țară în primul val de căldură

3 iulie: +37,8 C la Jimbolia

4 iulie: +39,8 C la Calafat

5 iulie: +38,2 C la Zimnicea

6 iulie: +39,3 C la Fetești

7 iulie: +40,4 C la Calafat și Zimnicea

8 iulie: +39,2 C la Calafat și Zimnicea

9 iulie: +38,6 C la Fetești

Apoi vremea a devenit mult mai suportabilă

10 iulie: +30,5 C la Mangalia

11 iulie: +30,2 C la Oltenița

12 iulie: +32,7 C la Cernavodă

Maximele absolute pe țară în al doilea val de căldură

13 iulie: +36,6 C la Zimnicea

14 iulie: +38,9 C la Bechet

15 iulie: +35,9 C la Drobeta Turnu Severin

16 iulie: +35,7 C la Medgidia

Pe 17 iulie nu au mai fost temperaturi caniculare, maxima fiind de +33,5 C la Călărași.

Cele mai ridicate minime ale dimineții în iulie 2025

+27,3 C la Șiria (jud Arad) și +25,2 C la Dumbrăvița de Codru (jud Bihor). Minime de peste 23 C au fost și în Dobrogea (Sulina, Gura Portiței, Constanța). Nopți tropicale (minime de peste 20 C) au fost și în Moldova, dar și Transilvania.

Pe 14 iulie au fost +23,4 C la Drobeta Turnu Severin și +23,3 C la Drăgășani.

Unde au fost peste 40 C în iulie 2025

Pe 6 iulie au fost temperaturi de +40,4 C la Calafat și Zimnicea, +40,2 C la Turnu Măgurele, +40,1 C la Drobeta Turnu Severin și Moldova Veche și +40 C la Caracal și Urziceni. A fost a doua oară în acest an când temperaturile trec de 40 C în țară: pe 26 iunie au fost +40,4 C la Calafat,

Tot pe 6 iulie au fost maxime extrem de ridicate în Ardeal și Maramureș +38,8 C Alba Iulia și Blaj, +38,2 C Satu Mare. Mai mult, pe 4 iulie au fost +39,3 C la Alba Iulia, mai arată datele din hărțile ANM. La Sebeș (jud Alba) au fost cinci zile cu maxime de peste 35 C (o zi cu +38,3 C).

La stația meteo București Filaret au fost +39,1 C pe 7 iulie.

Sursa foto: Dreamstime.com