Care este miza lui Grindeanu prin atacurile la adresa lui Bolojan și de ce nu îl apără liberalii pe premier – INTERVIU

Strategia PSD este de a face opoziție din interiorul Guvernului, iar miza lui Sorin Grindeanu este șubrezirea reputației lui Ilie Bolojan, spune analistul politic Adi Zăbavă, într-un dialog cu HotNews. Concluzia expertului vine după ce PSD l-a chemat joi pe premierul Ilie Bolojan în Parlament, pentru explicații cu privire la reacția Executivului după ce SUA a decis să retragă aproape jumătate dintre soldații americani din România.

Adi Zăbavă este consultant politic cu peste 15 ani experiență în comunicare politică și PR, fiind implicat de-a lungul timpului în campanii electorale din Europa, Asia de Sud-Est, Africa sau America Centrală și de Sud. Începând din 2009, el a fost implicat în majoritatea campaniilor electorale din România, fie la nivel național, fie la nivel local. Zăbavă este absolvent al Masteratului de Comunicare Politică, Marketing Politic și Electoral din cadrul SNSPA.

Despre tăcerea venită dinspre liderii PNL, care nu au nicio reacție în favoarea președintelui de partid Ilie Bolojan, Adi Zăbavă spune că pe de o parte, Bolojan face compromisuri pentru a menține stabilitatea în coaliție, iar pe altă parte, amintește că în PNL există și tabăra, destul de numeroasă, care așteaptă să preia conducerea partidului și deci, căderea lui Bolojan.

În toată ecuația coaliției, președintele și-a asumat rolul de mediator – a chemat liderii la discuții la Palatul Cotroceni atunci când nu reușeau să iasă din blocaje – fie că era vorba despre reforma administrației publice sau despre reforma pensiilor speciale. Analistul spune că pentru Nicușor Dan primează stabilitatea guvernării, dar că intențiile lui politice nu sunt încă clare.

„Se speculează foarte mult în aceste direcții, dar eu cred că nu prea știm cu adevărat ce își dorește președintele Nicușor Dan și care sunt prioritățile politice. Își dorește stabilitatea Guvernului, dar acest „astăzi” nu știm dacă înseamnă și peste trei luni sau peste șase luni”, spune expertul.

Întrebat despre cât de mult va mai rezista coaliția, atât timp cât PSD va face opoziție din interior, Adi Zăbavă e de părere că acest Guvern nu va avea viață lungă și că nu se poate spune cât de aproape e căderea, care poate fi cauzată atât de motive politice, de crize sociale, cât și de rezultate proaste.

În final, legat de faptul că PSD cheamă în Parlament propriul premier pentru explicații, analistul recunoaște că nu își amintește de vreo situație similară și că nici la finalul Uniunii Social-Liberale nu s-a ajuns la un astfel de rezultat.

„PSD nu se comportă ca un partener”

– HotNews: Am văzut astăzi că, pe lângă atacurile lui Sorin Grindeanu, PSD l-a chemat pe Ilie Bolojan în Parlament pentru explicații. Ce urmărește PSD prin atacurile care sunt tot mai dese?

– Adi Zăbavă: Fără doar și poate, șubrezirea lui Ilie Bolojan. Practic, strategia adoptată de PSD, cea de opoziție din interior în acest Guvern, chiar de la începutul coaliției într-o oarecare măsură, a devenit din ce în ce mai clară. Una cu o țintă, cel puțin în ultimele săptămâni. Ținta fiind Ilie Bolojan. PSD sapă la fundația premierului și speră ca la un moment dat acesta să pice de la sine.

Partidul Social-Democrat azi se comportă nu ca un partener de coaliție, ci ca un partid care asigură voturile necesare pe anumite lucruri în Parlament. Dar care joacă o carte diferită în interiorul guvernului.

– Atitudinea PSD poate să aibă legătură și cu congresul care va avea loc săptămâna viitoare?

– În momentul de față, odată cu retragerea domnului Corlățean, cred că lucrurile s-au liniștit în interiorul Partidului Social-Democrat și nu există niciun semn de întrebare cu privire la deznodământul congresului de pe 7 noiembrie.

Ba mai mult, cred că această liniște din interiorul Partidului Social-Democrat a dus și la alte decizii ale PSD. Una dintre ele fiind acceptarea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, bineînțeles tot în condițiile lor, dar organizarea lor acum. Lucru cu care PSD nu era de acord, sau cel puțin cu care Sorin Grindeanu nu era de acord, tot din rațiuni ce țineau de temerea cu privire la următorul congres.

Deci nu cred neapărat că are legătură cu congresul, repet, pentru că acolo Sorin Grindeanu este validat de facto, ci are legătură cu poziționarea lui Sorin Grindeanu, cu poziționarea PSD-ului pe mai departe și cu jocul politic pe care îl încearcă.

„În PNL există alții care i-ar cam vrea capul lui Bolojan”

– Dar liberalii nu spun nimic în fața atacurilor la venite de la PSD? Ce deducem din lipsa lor de reacție?

– Cred că sunt două lucruri la mijloc. Unu, o strategie deliberată de asumare a acestor atacuri ale PSD venită de la vârful PNL. Ilie Bolojan a ales, într-o oarecare măsură, stabilitatea Guvernului întorcând și celălalt obraz.

Deci a acceptat toate aceste atacuri pentru o brumă de stabilitate a Guvernului, înțelegând că prezentul și viitorul său politic depind deocamdată de stabilitatea cel puțin aparentă a acestui Guvern.

În al doilea rând, cred că e vorba de problemele interne ale Partidului Național Liberal și de faptul că există o tabără importantă în interiorul PNL care nu este neapărat o susținătoare a lui Ilie Bolojan și care dacă nu sapă la fundația acestuia ca PSD, cel puțin așteaptă ca acesta să cadă pentru a prelua conducerea partidului. De aici, lipsa de reacție din partea multora din Partidul Național Liberal.

Cred că majoritatea membrilor PNL, astăzi, așteaptă să vadă ce se întâmplă înțelegând că Ilie Bolojan nu este neapărat într-o poziție favorabilă și că, văzând că în interiorul partidului există alții care i-ar cam vrea capul la un moment dat.

– Președintele Nicușor Dan are vreo implicare în toată ecuația coaliției? Pentru că observăm că, mai degrabă, opiniile sale sunt similare cu ale lui Sorin Grindeanu.

– Cred că pentru Nicușor Dan, astăzi primează stabilitatea Guvernului și a ajuns la concluzia că are nevoie de o aliniere și cu unii, și cu alții pe diferite aspecte pentru a asigura această stabilitate.

Ce își dorește politic Nicușor Dan? Astăzi deocamdată ne e greu să ne dăm seama atât în ceea ce privește viitorul acestui Guvern, cât și raportarea la Ilie Bolojan sau la rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei. Vedem niște semnale, dar nu neapărat niște intenții clare și niște acțiuni deliberate în acest sens. Se speculează foarte mult cu privire la intențiile lui Nicușor Dan, fie cu privire la relația față de Ilie Bolojan, fie cu privire la faptul că se suprapun niște declarații sau acțiuni cu cele ale PSD sau ale susținerea oferită pentru Cătălin Drulă.

Se speculează foarte mult în aceste direcții, dar eu cred că nu prea știm ce își dorește președintele Nicușor Dan și care sunt prioritățile politice. Își dorește stabilitatea Guvernului, dar acest „astăzi” nu știm dacă înseamnă și peste trei luni sau peste șase luni.

„Nu cred că vreo coaliție și-a permis acest lucru”

– Mai țineți minte să fi fost vreun moment în care partidele să-și fi chemat propriul premier în Parlament pentru explicații?

– Recunosc că nu. Și nici nu cred că am avut vreo coaliție care să-și fi permis acest lucru.

Poate doar dacă s-a întâmplat în scurta perioadă în care PSD și PDL au guvernat împreună. Doar atunci a existat o coaliție care să fi recurs la o situație de genul ăsta. Nici la sfârșitul USL nu cred că s-a ajuns la povestea asta, deși și acolo ar fi putut să existe o bază pentru așa ceva.

Dar, în rest, nu știu să se fi întâmplat. Și, repet, nici n-am avut coalițiile de așa natură încât să vedem astfel de chestiuni.

– Ne așteptăm, în aceste condiții, să se rupă coaliția?

– Ce putem spune este că stabilitatea acestui Guvern șubrezește pe zi ce trece. Fie ca urmare a acțiunilor unora din interior, fie ca urmare a ceea ce se întâmplă în societate. Nu se întrevede un viitor lung pentru acest Guvern. Dar nici nu putem spune astăzi cât de aproape este căderea.

Ea poate veni din multiple direcții, fie din ruperea coaliției pe motiv politic, adică ieșirea PSD la guvernare, fie pe o chestiune ce ține de competiția exacerbată de la Primăria Capitalei, fie pe o criză acută socială care să ducă la demisia Guvernului, fie pe rezultate proaste în aceste luni care să ducă la neîndeplinirea țintei de deficit, a tuturor lucrurilor pe care acest Guvern și-a propus și și-a asumat că le va îndeplini până la sfârșitul anului.

Deci sunt multiple motive care pot duce la acest lucru și deocamdată e greu de spus când se va întâmpla, dar e cert că astăzi, că această guvernare, așa cum se întâmplă lucrurile astăzi, așa cum decurg lucrurile astăzi, nu are un viitor prea lung.