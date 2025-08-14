Care proiecte din PNRR și programul Anghel Saligny vor fi suspendate. Ministrul fondurilor europene: „Trebuie să ne concentrăm pe proiectele mai avansate”

Guvernul a discutat joi, în primă lectură, un proiect de Ordonanță de Urgență privind limitarea proiectelor finanțate prin PNRR. Dragoș Pîslaru, ministrul fondurilor europene, a anunțat că Executivul va renunța la proiectele pentru care nu există încă ordin de începere a lucărilor.

„Proiectul de OUG spune clar că pentru proiectele pentru care nici nu avem ordin de începere a lucrărilor este firesc să renunțăm la ele”, a spus ministrul fondurilor europene, într-o declarație de presă, susținută la finalul ședinței de Guvern. Acesta a precizat că „trebuie să ne concentrăm resursele pe proiectele mai avansate“.

De asemenea, vor fi suspendate proiectele care au grad de realizare până la 30% ca progres fizic. „Acestea sunt în stadiu incipient și există risc major de nu a fi finalizate”, a explicat Pîslaru. Potrivit acestuia, nu se va renunța la aceste proiecte cu grad fizic de realizare până în 30%, ci vor fi suspendate temporar.

În schimb, vor fi finanțate proiectele în stadiu de implementare de peste 30%. „Aceste proiecte le vom finaliza și ele devin prioritare pentru găsirea surselor alternative de finanțare”, a mai spus ministrul proiectelor europene.

Lista proiectelor ce vor primi în continuare finanțare din PNRR:

Câte proiecte din PNRR vor continua

La rândul său, Ministrul dezvoltării Cseke Attila a spus că PNRR nu oprește finanțarea pentru proiectele în curs, ci doar pentru cele care nu au încă un contract de finanțare sau nu au parcurs o procedură de licitație, potrivit unui comunicat al Guvernului.

La Ministerul Dezvoltării care gestionează cele mai multe contracte de investiții pe PNRR sunt astăzi 6.055 de contracte, din care 5.282 de contracte, reprezentând 87% din totalul investițiilor, sunt deja începute. Aceste investiții merg mai departe, a spus Cseke Attila.

În schimb, 773 de contracte, adică 13%, la care nu a început investiția si nu s-a decontat niciun euro pe partea de construcții, nu vor mai fi finanțate.

Această prioritizare are loc în condițiile în care perioada rămasă pentru implementarea proiectelor PNRR este de doar un an. „Pur si simplu fizic nu mai este timp ca aceste investiții să fie finalizate”, a spus ministrul.

Cum va fi limitat programul „Anghel Saligny”

Proiectul de OUG mai prevede și limitarea proiectelor finanțate din programul „Anghel Saligny”, Programul național de dezvoltare locală și Programul național de construcții.

La Anghel Saligny, totalul programului este de 66 miliarde de lei, fiind aprobate 5.758 de obiective de investiții, din care sunt contractate 4.375 de obiective în valoare de 52 de miliarde de lei, a precizat Cseke Attila. Potrivit ministrului, 1.383 de investiții de 14 miliarde de lei nu au fost contractate până acum. Pentru acestea nu va mai exista posibilitatea încheierii de noi contracte.

Pentru anul viitor, Guvernul va lucra la un sistem care să dea o predictibilitate tuturor UAT-urilor care au investiții pe Anghel Saligny. „În 2026, 2027 si 2028 fiecare UAT va cunoaște pe fiecare investitie cati bani sunt alocati de la bugetul de stat”, a spus ministrul dezvoltării.

Anul viitor se va deschide posibilitatea încheierii de contracte de finanțare, dar cu condiția ca execuția lucrărilor să înceapă în 2027, „ca să degrevăm această perioadă în care avem un vârf de investiții pe PNRR”, a adăugat ministrul.

De asemenea, la investițiile derulate de Compania Națională de Investiții (CNI), la fel ca în cazul Anghel Saligny, nu se vor mai încheia noi contracte de execuție de lucrări și nici nu se vor aproba indicatori tehnico-economici pentru noi investiții. La CNI sunt în derulare 1.217 contracte, cu șantier deschis.

Primarii au fost informați de interzicerea încheierii de noi contracte prin PNRR sau „Anghel Saligny”

Proiectul de OUG discutat de Guvern în primă lectură prevede limitarea proiectelor de investiții. Potrivit proiectului, se suspendă încheierea sau emiterea de noi contracte de finanţare.

Vor exista și excepții, în cazuri „temeinic justificate”. Aceste excepții vor trebui aprobate de către Guvern, prin memorandum.

Prin excepție, vor putea fi încheiate contracte de finanțare pentru proiectele de mobilitate militară incluse la finanțare în cadrul Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a.

Premierul Ilie Bolojan, alături de mai mulți miniștri din Guvern, s-a întâlnit joi la Palatul Victoria cu reprezentanții Asociației Comunelor din România. În acest context, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că șantierele care au fost deja deschise pentru lucrări finanțate din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu vor fi închise.

Cseke Attila spune însă că în cazul acelor proiecte care au obținut finanțare prin PNRR dar nu au fost începute până acum lucrările banii vor fi pierduți.

„Toate proiectele aflate în lucru din PNRR, cele pentru care s-au deschis șantiere, vor merge mai departe. Informația că PNRR se oprește este falsă. Este adevărat, însă, că proiectele ale căror lucrări nu au fost demarate până acum nu vor primi finanțare din PNRR”, a spus ministrul Dezvoltării, conform unui comunicat de presă al Guvernului.