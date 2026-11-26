Liderii Uniunii Europene vor avea joi o dezbatere aprinsă cu privire la propunerea de buget a blocului comunitar pentru 2028-2034 în valoare de aproape 1.600 miliarde de euro, pentru a încerca să reducă reducă diferențele de poziție pentru a ajunge la un acord până luna viitoare, au spus mai mulți diplomați pentru Reuters.

Aceștia au afirmat că se așteaptă ca, la summitul extraordinar de la Bruxelles, liderii europeni să-și exprime cu fermitate pozițiile cu privire la chestiuni cheie, inclusiv sprijinul financiar acordat Ucrainei.

Cele 27 de țări membre ale UE speră ca această reuniune să pregătească terenul pentru ca președintele Consiliului UE, Antonio Costa, să prezinte o nouă propunere de buget în următoarele săptămâni, iar statele membre să ajungă la un acord cu privire la aceasta în cadrul summitului din 17 și 18 decembrie.

Negocierile adevărate vor avea loc doar „cu pistolul la tâmplă”

La reuniunea de joi, un diplomat se aștepta ca „liderii să țipe, să se plângă, să arate că sunt dispuși să lupte. Au nevoie mai întâi de asta. Au nevoie de o confruntare, de sânge pe pereți, înainte de a putea ajunge la un acord.”

Deși bugetul intră în vigoare abia în 2028, liderii doresc să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, deoarece anul viitor vor avea loc alegeri în Franța, Italia, Polonia, Grecia, Estonia, Finlanda și Slovacia, ceea ce ar putea complica negocierile. Bugetul pe șapte ani necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre.

„Nu cred că negocierile adevărate vor avea loc până când nu vom avea un pistol la tâmplă – de obicei așa se întâmplă – și până când nu vom avea un termen limită cu adevărat real”, a spus un alt diplomat.

Delegația României va face toate demersurile pentru „o alocare consistentă” din viitorul buget UE, a spus Nicușor Dan, care va participa, înainte de summitul propriu-zis, la reuniunea „Prietenii coeziunii”. Acesta e un grup informal de 16-17 state, aproape toate beneficiare nete de bani europeni, care se coordonează pentru a proteja politicile de coeziune și care susțin alocări consistente pentru dezvoltare regională și agricultură

Ultima variantă: 1.6 trilioane pentru 7 ani

Conform celei mai recente propuneri prezentate de Costa săptămâna aceasta, bugetul pe șapte ani se ridică la 1,582 trilioane de euro, sumă care include 140 de miliarde de euro pentru rambursarea împrumuturilor contractate în perioada pandemiei.

Cea mai mare linie bugetară este de aproximativ 740 de miliarde de euro, destinată sprijinirii fermierilor europeni și ajutării celor mai sărace regiuni ale UE să ajungă la nivelul celor mai bogate.

La reuniunea de joi, liderii trebuie să stabilească, de asemenea, modul în care se va continua finanțarea Ucrainei.

Bugetul pentru perioada 2028-2034 include până la 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinate în principal apărării și sprijinului bugetar, o sumă care, potrivit diplomaților, este cu mult sub nevoile țării.

Un punct fierbinte este și sprijinul financiar pentru Ucraina

Discuțiile vor viza și ajutorul acordat Kievului în 2027, deoarece propunerea unui împrumut destinat strângerii de fonduri pentru Ucraina ar urma să fie contractat din bugetul actual al UE, care expiră la sfârșitul anului viitor. UE dorește să împrumute 45 de miliarde de euro și să le acorde Ucrainei, suma urmând să fie rambursată abia atunci când Rusia va plăti reparații de război către Kiev.

În 2027, țări din afara UE, precum Marea Britanie, Norvegia, Japonia, Elveția sau Canada, vor furniza încă 25 de miliarde de euro pentru Ucraina. Suma totală de 70 de miliarde de euro ar acoperi deficitul de finanțare cu care se va confrunta Ucraina anul viitor.

Una dintre disputele de joi va viza dacă toate țările membre ar trebui să contribuie la împrumutul de 45 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Slovacia, Republica Cehă, Ungaria și Bulgaria se opun, dar Germania și alte câteva țări au făcut din participare o condiție pentru un acord bugetar mai amplu.

O luptă și între beneficiarii neți și contributorii neți

Cele patru țări menționate mai sus sunt mari beneficiare nete de bani europeni, așa că dezbaterea este un microcosmos al diviziunilor existente între țările care contribuie mai mult la bugetul UE decât primesc (precum Germania, Suedia, Țările de Jos și Finlanda) și cele care, în ansamblu, primesc mai mult decât plătesc.

Contribuitorii neți doresc reduceri ale bugetului UE, ceea ce le-ar diminua contribuțiile, și insistă ca cheltuielile să acorde prioritate creșterii competitivității UE față de rivalii mondiali precum SUA și China, mai degrabă decât subvenționarea agriculturii europene și a regiunilor sărace.

Beneficiarii neți susțin că bugetul ar trebui să dispună de fonduri pentru ambele obiective și consideră că acest lucru ar menține sprijinul public pentru UE în fața popularității crescânde a partidelor politice de extremă dreaptă în întreaga Europă.

Aceștia propun ca beneficiarii neți să plătească contribuții ușor mai mari și solicită UE să stabilească noi surse de venit, denumite „resurse proprii”, care ar reduce contribuțiile naționale. Însă propunerea este controversată și ar necesita un acord unanim.

Printre sursele potențiale de finanțare se numără veniturile din tranzacționarea creditelor de carbon, o taxă aplicată marilor companii din domeniul tehnologiei și taxele pe deșeurile electronice nereciclate, pe produsele din tutun și pe mărfurile importate din țări cu politici climatice mai permisive. Taxa aplicată companiilor din domeniul tehnologiei ar putea stârni nemulțumirea Statelor Unite.