„Nicio țară nu e ferită”. Ce arată valul neobișnuit de caniculă care a lovit țările nordice

Norvegia, Suedia și Finlanda au istoric un climat răcoros, dar au fost afectate în ultima perioadă de temperaturi ridicate, inclusiv o serie record de 22 de zile cu temperaturi peste 30 de grade Celsius în Finlanda, relatează The Guardian. Suedia a trecut la rândul ei prin 10 zile consecutive de „nopți tropicale”, când temperaturile nu au scăzut sub 20 de grade Celsius.

Valul de caniculă a produs efecte negative asupra populației, statele nordice confrundându-se cu spitale supraîncărcate și supraaglomerate, iar unele au fost nevoite să anuleze operațiile programate. Cel puțin 60 de persoane s-au înecat în condițiile în care numărul persoanelor care înotau în ape libere au crescut.

Sute de incendii au izbucnit în păduri, iar oamenii au leșinat la evenimente publice. În timpul ultimului val major de caniculă din regiune, în 2018, 750 de persoane au murit prematur numai în Suedia, iar oamenii de știință anticipează un bilanț similar odată ce datele vor fi procesate.

Fauna sălbatică a fost, de asemenea, afectată, în special renii celebri din peninsula scandinavă. Unele animale au murit din cauza căldurii, iar altele au intrat în orașe în căutarea umbrei. Șoferii au fost avertizați că există riscul ca reni să ajungă în tunelurile rutiere în căutarea umbrei.

„Nicio țară nu este ferită de schimbările climatice”

O mare parte din emisfera nordică a fost afectată de valuri de căldură în ultimele săptămâni. Printre aceste țări se numără Marea Britanie, Spania și Croația, unde distrugerile cauzate de incendii sunt aproape duble față de media ultimelor 20 de ani. Probleme majore s-au înregistrat și în afara Europei, în zone precum Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud. Oamenii de știință sunt convinși că criza climatică a intensificat aceste fenomene meteorologice extreme.

„Chiar și țările scandinave relativ reci se confruntă astăzi cu valuri de căldură periculoase, cu o încălzire de 1,3 grade Celsius. Nicio țară nu este ferită de schimbările climatice”, afirmă Friederike Otto, climatolog la Imperial College London, care a analizat clima din țările nordice.

„Arderea petrolului, gazelor și cărbunelui ucide oameni astăzi. Combustibilii fosili agravează fenomenele meteorologice extreme și, pentru a împiedica climatul să devină și mai periculos, trebuie să încetăm să-i mai ardem și să trecem la energia regenerabilă”, explică climatologul.

„În nord, căldura nu este o amenințare îndepărtată”

Valurile de căldură precum cea din Scandinavia vor deveni de cinci ori mai frecvente până în 2100 dacă încălzirea globală va ajunge la 2,6 grade Celsius precum este traiectoria actuală.

„Luna iulie ne-a reamintit că, în nord, căldura nu este o amenințare îndepărtată, ci pătrunde în spitale, centre de îngrijire și locuințe. Infrastructura noastră nu a fost construită pentru a rezista la aceste temperaturi extreme, iar populația noastră îmbătrânită este din ce în ce mai vulnerabilă la căldura periculoasă”, explică Maja Vahlberg, expert suedez care lucrează la Centrul pentru Climă al Crucii Roșii și Semilunii Roșii.

Un aspect frapant al valurilor de căldură a fost numărul de nopți tropicale. „La o stație din nordul Suediei, am avut 10 astfel de zile la sfârșitul lunii iulie, ceea ce este extraordinar”, a declarat profesorul Erik Kjellström, de la Institutul Meteorologic Suedez.

„Nopțile calde pot fi periculoase atunci când organismul nu are șansa să se odihnească și să-și revină după o zi toridă, iar acest lucru este valabil în special pentru persoanele cu afecțiuni medicale preexistente”, întărește Amalie Skålevåg, de la Institutul Meteorologic Norvegian.

Încălzirea globală, cauzată de arderea combustibililor fosili, au făcut ca valuri de căldură să fie de cel puțin 10 ori mai probabile și cu temperaturi de 2 grade Celsius mai mari, afirmă oamenii de știință. Unele dintre datele meteorologice și modelele climatice utilizate în analiza lor indică că valurile de căldură ar fi imposibile fără schimbările climatice provocate de om.