Cargobot civil, avariat de un dispozitiv exploziv pe Marea Neagră. Primele ipoteze sugerează că nu a fost vorba de o mină

Un cargobot civil sub pavilionul Belize a suferit avarii minore după ce a lovit un dispozitiv exploziv necunoscut în apropierea portului ucrainean Chornomorsk, au declarat duminică două surse pentru Reuters.

Chornomorsk este un port maritim mare și important din punct de vedere strategic din regiunea Odessa, din sudul Ucrainei.

Acesta este unul dintre cele trei porturi ucrainene care operează într-un coridor de transport maritim din Marea Neagră până în Mediterană.

Sursele Reuters au spus că echipajul navei NS PRIDE nu a suferit răni și că nava și-a continuat drumul. Potrivit presei locale, la momentul exploziei nu se afla nicio încărcătură la bord.

Primele informații sugerează că explozia a fost cauzată de o parte neexplodată a unei drone Shahed care fusese doborâtă anterior, notează Ukrainska Pravda.

„O navă civilă a detonat un dispozitiv exploziv neidentificat. În ceea ce privește urmările, nu există victime în rândul echipajului. Nava a suferit avarii minore și este în prezent inspectată. Probabil va continua să se deplaseze prin propriile puteri”, a spus Dmytro Pletenchuk, purtător de cuvânt al marinei ucrainene.

Nava NS PRIDE are 95 de metri lungime, 16 metri lățime și un tonaj de 3.376 de tone. A fost construită în 1988 și și-a schimbat numele de cel puțin 13 ori în timpul duratei sale de viață.

Informația vine după ce, duminică dimineață, guvernatorul regiunii Odesa a declarat că Chornomorsk a fost supus unui atac semnificativ din partea dronelor rusești în timpul nopții, iar o parte din regiune a rămas fără energie electrică din cauza loviturilor asupra instalațiilor energetice.