Cine plătește dacă afișezi un fake-news despre Recorder și judecătoarea Raluca Moroșanu într-o intersecție din București?

Libertatea de exprimare este foarte importantă într-o democrație. Dar faptele, opiniile și fake-news-ul sunt, totuși, lucruri foarte diferite între ele și trebuie semnalate ca atare. Cu atât mai mult atunci când audiența nu are o telecomandă la îndemână cu care să se apere.

Sâmbătă dimineața, într-o intersecție din București, dintre strada Valea Cascadelor și bulevardul Iuliu Maniu, pe un panou publicitar, scria mare, cât două etaje de bloc comunist, următorul titlu: „Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București. Publicația Recorder era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu și a filmat-o înainte de a întrerupe conferința de presă”.

Articolul cu titlul respectiv era preluat de pe site-ul Gândul și fusese afișat, probabil, în baza contractului dintre publicația lui Radu Budeanu și compania de publicitate stradală care deținea respectivul panou.

Gândul, ca și alte site-uri, își promovează articolele pe stradă, nimic neobișnuit aici. Nu dețin informații despre eventuale nereguli referitoare la acest contract, dar nu despre acest lucru vreau să scriu acum, ci despre faptul că într-o intersecție foarte aglomerată din capitala României, oamenii pot citi un fake-news fără să fie avertizați în niciun fel.

Pentru că nu există nicio dovadă că informația ar fi fost adevărată. Articolul de pe site-ul Gândul este încadrat la categoria „Justiție” și începea exact așa:

„Un clip video publicat tocmai de Recorder arată că publicația era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care a luat cuvântul în mod aparent neașteptat, înainte ca președinta Liana Arsenie să vorbească în conferința de presă de la Curtea de Apel București (CAB)”.

„Momentul pare să fi fost plănuit”, mai scrie Gândul.

Care era dovada „înțelegerii”? Că jurnaliștii Recorder au filmat-o pe judecătoarea Moroșanu înainte ca aceasta să ia cuvântul în conferința de presă de la Curtea de Apel București.

„Dacă am filmat-o, e clar că știam ce va urma, nu? Nu. Recorder a avut doi cameramani în sală la eveniment. Aceștia știau din redacție că trebuie să ia „ilustrație” de acolo, adică diverse cadre care să surprindă atmosfera. Înainte de ora 12.00, oră la care a intrat conducerea Curții, în sală era o persoană care a atras atenția tuturor pentru că purta robă de judecător. Normal că a fost filmată. Știți voi vreun cameraman pe lumea asta care e trimis să filmeze un meci de fotbal și să nu filmeze fotbaliști?

Nimeni nu anticipase ce urma să facă judecătoarea când televiziunile au intrat în live”, a explicat pe Facebook Alex Nedea, unul dintre jurnaliștii Recorder, drept răspuns la aceste acuzații.

Am să încerc să fiu un avocat al diavolului și să spun că dacă articolul era marcat ca „Opinie”, poate nu ar fi fost considerat „fake – news”. Acum forțez nota.

Până la urmă, un jurnalist are dreptul să considere că un eveniment este regizat, plănuit. Sau că tot ce se întâmplă în aceste zile face parte dintr-un plan mai elaborat, în spatele căruia s-ar afla cineva important. Soros de exemplu. Numai că trebuie să spună de la început acest lucru, ca oamenii să înțeleagă că nu se află în fața unui fapt dovedit.

În aceste zile, pe Gândul sunt multe opinii care spun că evenimentele de după documentarul Recorder, „Justiție capturată”, sunt regizate. E dreptul autorilor să considere asta.

De asemenea, sunt televiziuni care spun, pur și simplu, că protestele din stradă din aceste zile fac parte dintr-o „lovitură de stat”. E treaba CNA-ului să verifice dacă se încalcă sau nu legea.

Dar nu mi-e foarte clar însă ce se întâmplă cu titlurile mincinoase de pe panourile stradale. Pe oamenii de pe stradă cine-i apără de fake news?

P.S. Judecătoarea Raluca Moroșanu a acordat un interviu Recorder, care a fost publicat duminică seară și poate fi urmărit aici.

În ediția de marți a newsletter-ului „Rațiunea, înapoi!”, realizată de jurnalistul Gabriel Bejan, veți putea citi o analiză despre scandalul din justiție, după ce mai mulți judecători și procurori au denunțat sistemul prin care anumite dosare sunt tergiversate pentru a se prescrie. Pentru a primi newsletterul trebuie să vă abonați.