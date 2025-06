Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu vor face echipă în proba de dublu mixt de la US Open / Ce alte nume mari vor forma perechi

Organizatorii de la US Open au anunţat marţi că la ediţia de anul acesta proba de dublu mixt va fi „reinventată”, iar printre perechile protagoniste se vor număra unele compuse din jucătorii de top ai circuitelor ATP şi WTA.

Nouă dintre primii 10 jucători din clasamentul ATP şi nouă dintre primele 10 jucătoare din clasamentul WTA s-au înscris oficial în proba de dublu mixt, care va suporta schimbări în ceea ce priveşte regulile de participare, au anunţat marţi organizatorii turneului, iar Carlos Alcaraz şi Emma Răducanu, foşti campioni US Open la simplu, vor face echipă, relatează News.ro.

Competiţia, care va avea loc cu o săptămână înainte de tragerea la sorţi a tabloului principal la simplu, în cadrul „Săptămânii Fanilor”, va acorda premii în valoare de 1 milion de dolari echipei câştigătoare.

Şaisprezece echipe s-au înscris până acum, iar perioada de înscriere se încheie pe 28 iulie, după care primele opt echipe cu cel mai bun clasament combinat la simplu vor fi incluse în tragerea la sorţi prin acceptare directă, cu încă opt înscrieri wildcard.

„În discuţiile noastre iniţiale despre reimaginarea şi ridicarea la nivel înalt a campionatului de dublu mixt US Open, am vrut să găsim o modalitate de a prezenta cei mai buni jucători masculini şi feminini din lume concurând unul cu şi împotriva celuilalt. Eram încrezători că vom putea să-i entuziasmăm pe cei mai buni jucători din joc cu această oportunitate unică. Iar componenţa echipelor care şi-au înscris deja numele pe lista participanţilor ne face să fim incredibil de entuziasmaţi. Arată că jucătorii sunt în spatele a ceea ce încercăm să facem şi ştim că fanilor le va plăcea”, a declarat Lew Sherr, directorul executiv şi CEO-ul United States Tennis Association (USTA).

Meciurile vor fi de tipul „cel mai bun din trei seturi”, cu seturi scurte la patru game-uri şi un tiebreak de 10 puncte în locul unui al treilea set. Finala va fi un meci de tipul „cel mai bun din trei seturi la şase game-uri”.

Deşi o serie de nume mari precum Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek şi Naomi Osaka s-au înscris, formatul a fost criticat de jucătorii de dublu.

Campionii en-titre la dublu mixt, Sara Errani şi Andrea Vavassori, au declarat că noul format este o „nedreptate profundă”, care nu respectă jucătorii de dublu, descriind noul eveniment ca fiind o „pseudo-expoziţie axată doar pe divertisment şi spectacol”.

U.S. Open a declarat că schimbările au fost făcute în urma succesului evenimentului demonstrativ „Mixed Madness”, organizat înaintea turneului de anul trecut, care a reunit în echipe o serie de jucători de simplu din Top 10.

„A lua decizii doar urmând logica profitului este profund greşit în unele situaţii”, sunt de părere italienii Errani şi Vavassori.

