Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă”, regretă un recent episod care a stârnit un scandal public

Numirea ca vicepremier a Oanei Gheorghiu a provocat discuții pe multe planuri. Co-preşedinta ONG-ului „Dăruieşte Viaţă”, Carmen Uscatu, a fost întrebată de HotNews cum comentează și de ce nu a luat atitudine în fața valului de ură online la adresa jurnalistei Sidonia Bogdan, de la Libertatea. Ziarista exprimase o opinie după intrarea în Guvern a Oanei Gheorghiu. Expresia „spitalul vieții”, folosită de jurnalistă, a înfuriat o parte a publicului și s-a ajuns la un linșaj online contra acesteia. „E regretabil că s-a ajuns la asemenea cuvinte şi că Sidonia Bogdan a fost supusă unui val de ură. E normal să fim criticați”, a spus Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu, co-fondatoarea „Dăruieşte Viaţă” a fost, recent, în redacția HotNews, pentru un lung dialog video. Îl vom difuza în curând.

Spune că ONG-ul său va continua să critice Guvernul

Am ales să deschidem conversația cu un episod care a preocupat masiv spațiul online în ultima săptămână. Pe acesta îl relatăm acum.

Carmen Uscatu a ținut să precizeze că intrarea în Guvern a Oanei Gheorghiu nu înseamnă subordonarea, în niciun fel, a ONG-ului unde Gheorghiu a lucrat, dar unde continuă să lucreze mulți oameni.

„Noi, în rolul de ONG, suntem cei care criticăm, atunci când e cazul, deciziile Guvernului, iar eu voi face acest lucru în continuare”, a explicat Carmen Uscatu.

Dar atunci, a întrbat-o HotNews pe Uscatu, de ce ONGul unde lucrează nu a reacționat când observații factuale și opinii la adresa sa i-au adus celeia care le-a lansat un linșaj public? Iată derularea evenimentelor.

Disputa dintre „căţeluş cu părul creţ” şi „nu o duce capul”

În încleștarea dintre criticii şi admiratorii vicepremierului Oana Gheorghiu şi a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, una dintre dezbaterile care au atras atenţia în mediul online a fost cea dintre jurnaliştii Sidonia Bogdan şi Ovidiu Vanghele.

Jurnalista Sidonia Bogdan

Pe 31 octombrie jurnalista Libertatea Sidonia Bogdan a scris un text de opinie pe pagina sa de Facebook. Bogdan a susţinut că standardul de transparenţă pentru un om care intră în politică era, până de curând, publicarea veniturilor, drept care este o greşeală să critici faptul că Oanei Gheorghiu i-a fost publicat salariul în valoare de aproximativ 4.000 de euro.

De asemenea, ziaristă a spus că declaraţia lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia Oana Gheorghiu e nepotrivită pentru a avut postări anti-Trump, trebuie privită ca o „rivalitate politică între partide”.

„Care era practica în România în momentul în care un jurnalist sau un ONG-ist făcea switch-ul brusc către partide? Desigur una critică, pentru că persoanele respective trădează cumva rolul și încrederea cetățenilor prin acest tip de abandonare a sferei apolitice către cea politică. Ce s-a întâmplat în cazul Oanei Gheorghiu? A fost prezentată drept persoana care mântuiește clasa politică, prin opoziție desigur la PSD care dorește răul României. Despre spitalul vieții: orice proiect «ongistic» este bun dacă se poate multiplica. Ce a condus Oana Gheorghiu este o utopie și la nivel de concept, și la nivel de implementare”, a continuat postarea Sidoniei Bogdan.

Atacuri verbale violente

Ideile sale au primit multe critici din partea comentatorilor, unele dintre ele fiind exprimate într-un limbaj injurios, violent.

Jurnalista a revenit şi a spus că se se simte atacată, în special de colegul său de breaslă Ovidiu Vanghele, fondator al Centrului de Investigaţii Media şi profesor colaborator la Facultatea de Jurnalism, Universitatea din Bucureşti.

Ovidiu Vanghele la o dezbatere organizata de Centrul de Investigatii Media. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bogdan l-a numit „căţeluş cu părul creţ”. În replică, Vanghele a spus că, inţial, „am ales să simplific abrupt totul şi, pe scurt, să spun că nu o duce capul”, apoi a oferit şi propriile argumente pentru care a dezaprobat opinia ziaristei.

Carmen Uscatu: „O imaturitate a societăţii”

Preşedinta „Dăruieşte Viaţă” Carmen Uscatu a spus, în dialogul din redacția HotNews, că regretă că organizaţia pe care o conduce a fost pretext pentru această dispută.

„E regretabil că s-a ajuns la asemenea cuvinte – şi că Sidonia Bogdan a fost supusă unui val de ură şi că Ovidiu Vanghele a escaladat conflictul”, afirmă Carmen Uscatu.

Ea crede însă că disputa dintre contestatarii şi admiratorii Oanei Gheorghiu şi a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă” arată, de fapt, o „imaturitate a societăţii şi o lipsă de standarde în modul în care ne raportăm la persoanele publice”.

Cum a continuat disputa în jurul Oanei Gheorghiu

Pe parcursul săptămânii de după postarea inițială, jurnalista Sidonia Bogdan a remarcat în repetate rânduri faptul că se simte atacată pe pagina sa de Facebook. Ovidiu Vanghele s-a retras din dezbatere, după ce şi-a explicat reacţia iniţială.

„Am rugămintea ca acest joc politic să înceteze pentru că nu face decât să îmi ţină trauma deschisă. Doresc ca dezbaterea publică pe acest subiect să înceteze”, a scris jurnalista Sidonia Bogdan, marţi, pe Facebook, după ce, în secţiunea de comentarii a postărilor sale, mai mulţi utilizatori s-au exprimat jignitor.

„A face critica unui ONG cu activitate explicit politică nu este nimic îndoielnic din punct de vedere moral. Eu nici măcar nu am făcut asta, am criticat intrarea unui ong-ist în politică”, a revenit ea, miercuri.

„Se tot scrie pe Facebook că eu aș fi «decăzută moral», un subom insensibil, intru de dimineață, citesc asta despre mine. Pentru că aș fi criticat momentul numirii Oanei Gheorghiu în politică. Că am scris «spitalul vieții». Nu mi s-a mai întâmplat niciodată un asemenea val de ură împotriva mea. Am fost dezumanizată și transformată într-un monstru. Cum deschid social media, mă îngrozesc”, a scris jurnalista joi.

„Niște atacuri pe care psihologic nu le mai pot duce. […] Nu am niciun fel de instrument să mă apăr. Probabil că la un moment dat voi ieși din presă”, a fost, vineri, ultima sa postare în legătură cu subiectul.

Criticii Oanei Gheorghiu din coaliţia de la guvernare

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea „Dăruiește Viață”, pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu, iar, miercuri, 29 octombrie, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire în funcţia de viceprim-ministru. Decretul a fost publicat joi, 30 octombrie, în Monitorul Oficial.

După anunțul Guvernului, liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a solicitat premierului „să-și retragă urgent propunerea”. Oana Gheorghiu criticase actuala administrație din SUA pe rețelele sociale, iar Grindeanu a susținut că prin eventuala numire a ei în funcția de vicepremier „riscăm să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii”.

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Ulterior, senatorul Daniel Zamfir a acuzat-o pe cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” că a făcut „caritate pe bani” pentru că a avut un salariu de peste 20.000 de lei pe lună. Zamfir a declarat, la Digi24, că Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, arătând că și Lia Olguța Vasilescu a făcut acest lucru în Craiova.

Carmen Uscatu: ”Să fim criticați. Niciunul dintre noi nu face tot timpul ce-i mai bine”

„Ar trebui să-i criticăm şi pe oamenii din ONG-uri, şi pe oamenii politici din Parlament şi din Guvern. E bine să existe această presiune a societăţii”, spune Carmen Uscatu, fondatoare, alături de Oana Gheorghiu, a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, ONG-ul prin intermediul căruia a fost construit şi dotat, exclusiv din donaţii şi sponsorizări, un nou corp de spital pentru copiii bolnavi de cancer în curtea Spitalului „Marie Curie”.

Ea vorbeşte şi despre rolul pe care îl au cei care contestă, în spaţiul public, activatea ONG-ului pe care îl conduce şi a colegei sale Oana Gheorghiu.

„Eu cred că trebuie permitem în spaţiul public să fim contestaţi. Niciunul dintre noi nu face tot timpul ce-i mai bine. Şi cred că doar ascultând vocile celor care ne contestă putem să ne creştem standardele”, a afirmat Carmen Uscatu, în dialogul cu HotNews.ro.

„Eu înţeleg foarte bine şi valul de simpatie şi implicarea oamenilor. Dincolo de bani, e vorba de acea încredere şi de speranţa pe care proiectul a adus-o. Dar şi criticile ne ajută. Cred că putem învăţa unii de la alţii”, a explicat Carmen Uscatu.