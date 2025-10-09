Cartea electronică de identitate, promovată de MAI cu aproape 2 milioane de euro. În ce constă campania pentru care vor fi folosite și „soluții de inteligență artificială”

Conferință de presă la ministerul Afacerilor Interne pentru prezentarea noilor cărți de identitate electronice, în București, 21 martie 2025. Inquam Photos / George Călin

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a atribuit, în data de 1 octombrie, un contract pentru promovarea cărții electronice de identitate pe TV, radio, online și rețelele de cinematografe și centre comerciale, în valoare totală fără TVA de 9,85 milioane lei (aproape 2 milioane de euro), fonduri alocate prin PNRR. MAI a primit o singură ofertă la această licitație, din partea unei asocieri de patru firme în frunte cu Complete Media Grup, potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Noua carte electronică de identitate (CEI) a început să fie emisă în județul Cluj în martie 2025, iar la nivel național a fost disponibilă ulterior, inclusiv în București din aprilie 2025 și la nivelul întregii țări începând cu august 2025.

Desfășurarea unei campanii de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a noii cărți electronice de identitate, și implicit, a serviciilor publice electronice aferente, beneficiază de finanțare prin PNRR, potrivit negocierilor purtate cu Comisia Europeană.

Cum se va desfășura campania de promovare

Contractul atribuit de MAI presupune realizarea și difuzarea unor posturi video și audio de promovare a CEI și a serviciilor electronice în mediul online, mass-media și în aer liber, precum și organizare și realizare de evenimente/acțiuni de informare.

Publicul țintă este împărțit în trei categorii:

Cetățeni români cu vârsta între 18 ani și 45 de ani din România; Cetățeni români cu vârsta de peste 45 de ani din România; Cetățeni români cu vârsta de peste 18 ani din diaspora

Serviciile de promovare se vor derula timp de 3 luni și vor consta în spoturi video și audio adaptate pentru fiecare din categoriile de public țintă, astfel:

Campanie în mediul online: promovarea CEI și încurajarea utilizării pe scară largă prin publicarea de materiale de promovare, în special în format video, pe rețele sociale și prin Google Ads pe site-uri si platforme cu vizibilitate mare Campanie media TV: realizarea a minimum 3 spoturi de informare Campanie media radio: realizarea a minimum 3 spoturi de informare Campanie media prin intermediul rețelelor de cinematografe și al plasmelor din centrele comerciale si cinematografe: dezvoltarea a minimum 2 spoturi video. Spoturile audio-video care se vor difuza în cinematografe vor fi de maximum 30 secunde, iar pe plasmele din centrele comerciale și cinematografe spoturile vor fi de tip reels și vor fi subtitrate, după caz. Se va asigura o expunere de minim 2.000.000 de cetățeni, în cele 3 luni de desfășurare a campaniei prin intermediul rețelelor de cinematografe și al plasmelor din centrele comerciale și din cinematografe. organizarea a minim două evenimente/conferințe și realizarea obiectelor promoționale, inclusiv 10.000 de flyere.

Campania în online va fi „puternică”

„Campania derulată în mediul online va reprezenta cea mai puternică componentă a campaniei de sensibilizare care să încurajeze utilizarea pe scară largă a cărții electronice de identitate și, implicit, a serviciilor publice electronice”, scrie în caietul de sarcini.

MAI cere să se elaboreze minim 6 postări, astfel: minim 2 postări pe lună, timp de trei luni, pe social media și prin Google Ads, fiecare postare cu câte minim două milioane de vizualizări, până la finalul celor trei luni.

Firma va trebui să facă dovada faptului că numărul de două milioane a fost atins în urma vizualizării de către utilizatori reali.

Comunicarea va trebui să fie una integrată, astfel încât să existe consistență și coerență între toate mediile din mixul de comunicare (TV, radio, prin intermediul rețelelor de cinematografe și al plasmelor din centrele comerciale și cinematografe și online).

„Astfel, campania online va prelua mesajele din celelalte medii și le va propaga, dar va dezvolta și o serie de alte mesaje adaptate propriilor tipuri de medii de difuzare (ex. specific pentru TikTok, specific pentru YouTube). O parte din materiale vor fi realizate inclusiv cu utilizarea unei soluții de inteligență artificială, iar ulterior desfășurării campaniei”, se precizează în document.

Ulterior desfășurării campaniei de promovare, drepturile de proprietate vor fi transferate către Ministerul Afacerilor Interne în mod gratuit și fără nici un fel de obligații.

Ce firme au câștigat contractul de promovare

Contractul de promovare a cărții electronice de identitate a fost atribuit de MAI în data de 1 octombrie pentru o valoare totală de 9,85 milioane lei (aproape 2 milioane de euro), către o asociere din patru firme conduse Complete Media Grup. Contractul inițial a fost scos la licitație la finele lunii iunie din acest an pentru o valoare estimată de 9,93 milioane de lei (fără TVA).

Singura ofertă a fost depusă de asocierea dintre firmele: Complete Media Grup (lider), având ca subcontractanți pe: The Plan B Concept SRL, Best Advertising Worldwide și Mercury360 Communications SRL.

Complete Media Grup, agenție media deținută integral de Roxana Necula, potrivit Termene.ro, va subcontracta 82% din acest contract, echivalentul a peste 8 milioane de lei, către celelalte firme pentru realizarea și producția materialelor de promovare, mai arată datele din SEAP.

Complete Media Grup a derulat de-a lungul timpului mai multe campanii de promovare media pentru MAI, precum cele pentru Sistemul Informatic integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC) ori șase campanii naționale de informare și conștientizare privind siguranța rutieră. De asemenea, agenția a derulat prima campanie națională de comunicare din sistemul judiciar pentru Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Milioane de români nu vor mai primi gratuit cartea electronică de identitate

Guvernul a aprobat în data de 14 august diminuarea țintei din PNRR privind numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate, de la 5 milioane de cetățeni la 3,5 milioane de cetățeni.

Aceasta în condițiile în care Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a propus reducerea cu 21 milioane de euro a banilor din PNRR pentru acest proiect. Una dintre cauzele invocate este nivelul scăzut de interes al cetățenilor pentru noile documente, dar și capacitatea administrativă variabilă a autorităților locale.

Peste 662.000 de cetățeni au obținut noile cărți electronice de identitate, potrivit celor mai recente date publicate de MAI.

Probleme cu citirea domiciliului de pe cip. MAI a lansat o aplicație

Pe de altă parte, unii români care au intrat în posesia noilor cărți electronice de identitate au avut dificultăți în a-și face un abonament la bibliotecă, a accesa servicii bancare ori a traversa granița, în condițiile în care adresa de domiciliu nu mai este la vedere, ci este stocată pe cip, iar anumite instituții ori bănci nu au cititoare pentru acest document electronic, potrivit Digi24.

Ulterior, MAI a lansat la finele lunii septembrie RoCEIReader, o aplicaţie care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI).

Prin folosirea aplicației pentru CEI, cetăţenii, dar şi autorităţile publice şi instituţiile private pot vedea adresa de domiciliu, eliminând birocraţia şi reducând timpul de procesare a solicitărilor.



Ministerul dă asigurări că RoCEIReader „respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale”. Aplicaţia este disponibilă gratuit în Google Play şi, în curând, şi în App Store.