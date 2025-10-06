Casa Albă dezvăluie țara care a contribuit cu cei mai mulți soldați în războiul Rusiei din Ucraina, după Coreea de Nord

RUSIA, LUHANSK - 22 IUNIE 2025: Militari participă la un antrenament alături de o unitate de asalt din cadrul Grupului Zapad (Vest) al Forțelor Armate Ruse. FOTO: Alexander Reka / Zuma Press / Profimedia

Administrația președintelui Donald Trump mobilizează diplomații americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluții a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei, în parte prin divulgarea detaliilor privind sprijinul acordat de Havana războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters.

Diplomații americani vor informa țările aliate că guvernul cubanez sprijină activ invazia Rusiei în Ucraina, cu până la 5.000 de cubanezi care luptă alături de forțele Moscovei.

Informația este inclusă într-o telegramă diplomatică prin care Casa Albă transmite instrucțiuni diplomaților, într-o campanie împotriva unei rezoluții ONU care cere SUA ridicarea embargoului impus Cubei.

Telegrama neclasificată din 2 octombrie, trimisă către zeci de misiuni diplomatice americane, le-a cerut diplomaților americani să îndemne guvernele aliate să se opună rezoluției neobligatorii, care a fost adoptată în Adunarea Generală a ONU cu o largă majoritate, an după an, începând din 1992.

Anul trecut, Adunarea Generală a adoptat rezoluția cu 187 de voturi pentru. Statele Unite și Israelul au fost singurele țări care au votat împotriva.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a intensificat sancțiunile, readucând Cuba pe lista SUA a statelor care sponsorizează terorismul, înăsprind restricțiile financiare și de călătorie și sancționând cetățenii țărilor terțe care găzduiesc medici cubanezi.

Trump și-a înăsprit recent și poziția față de Moscova, amenințând cu sancțiuni financiare cumpărătorii de petrol rusesc și permițând agențiilor de informații americane să împărtășească informații cu Ucraina pentru a o ajuta în atacurile sale asupra activelor energetice din Rusia.

Mercenari cubanezi

Timp de ani de zile, tacticile SUA de a slăbi sprijinul pentru rezoluția ONU s-au concentrat pe legalitatea embargoului, pe modul în care SUA a acordat excepții pentru alimente și medicamente și a subliniat drepturile omului în Cuba, se arată în telegrama diplomatică.

Toate aceste abordări nu au reușit să influențeze votul, se adaugă în telegramă.

Documentul conține aproape 20 de puncte de discuție, multe dintre ele acuzând Cuba că își risipește resursele limitate, că încalcă drepturile fundamentale ale populației și că reprezintă o amenințare la adresa păcii internaționale.

Cuba și președintele său Miguel Diaz-Canel susțin activ războiul Rusiei în Ucraina, menționează unul dintre punctele de discuție.

„După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1000-5000 de cubanezi care luptă în Ucraina”, menționează telegrama.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să ofere detalii suplimentare despre luptătorii cubanezi, dar a spus că Washingtonul era la curent cu relatările potrivit cărora aceștia luptă alături de trupele ruse în Ucraina.

„Regimul cubanez nu a reușit să-și protejeze cetățenii, care au fost folosiți ca pioni în războiul dintre Rusia și Ucraina”, a spus purtătorul de cuvânt.

În ultimele săptămâni, oficialii ucraineni au avertizat legiuitorii americani cu privire la amploarea crescândă a recrutării mercenarilor cubanezi de către Rusia pentru a lupta în Ucraina.

Planul SUA

Telegrama mai afirmă că rezoluția ONU învinuiește „în mod incorect” Statele Unite pentru problemele Cubei, care, potrivit acesteia, erau cauzate de „propria corupție și incompetență”. Se adăugă că obiectivul acestei inițiative este de a demonstra opoziția administrației, reducând semnificativ numărul voturilor „pentru”.

„Voturile „nu” sunt preferate, dar abținerile sau absențele/neparticiparea la vot sunt, de asemenea, utile”, menționează în telegramă, adăugându-se că Washingtonul avea nevoie de „aliați și parteneri cu aceeași viziune” în această inițiativă.

Statele Unite au impus zeci de noi sancțiuni asupra insulei din Caraibe de la instituirea embargoului comercial după revoluția lui Fidel Castro din 1959.

Guvernul cubanez dă vina pe sancțiunile SUA pentru criza în care se află țara, cea mai gravă recesiune economică din ultimele decenii, caracterizată prin penuria de bunuri de bază, infrastructura în colaps și inflația galopantă.

Departamentul de Stat a declarat că Cuba folosește rezoluția anuală a ONU ca mecanism pentru a se victimiza și că nu merită sprijinul aliaților democrați ai Americii.

„Administrația Trump nu va rămâne pasivă și nu va sprijini un regim ilegitim care subminează interesele noastre de securitate națională în regiune”, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat.