Casa Albă face scut în jurul lui Donald Trump, după asasinarea influencerului MAGA Charlie Kirk

Un elicopter al forțelor americaane de ordine asigură securitatea înainte de sosirea avionului Air Force Two, în apropierea Aeroportului Internațional Salt Lake City din Utah, pe 11 septembrie 2025. FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk, au declarat joi două surse pentru CNN.

Ceremonia comemorativă prin care au fost marcați 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, la care Trump a participat în cursul dimineții, a fost mutată – din locul tradițional aflat în afara clădirii Pentagonului într-o curte interioară -, din cauza îngrijorărilor legate de problemele de securitate, potrivit unei surse familiarizate cu problema.

Iar când Trump va merge la stadionul Yankee – deplasare programată în cursul serii de joi (ora locală, n.r.) – pentru a urmări meciul celor de la New York Yankees împotriva echipei Detroit Tigers -, vor fi luate măsuri suplimentare de securitate în incinta și în jurul locației din Bronx, potrivit unei alte surse. Acestea includ controale de securitate la toate intrările și măsuri suplimentare în jurul lojei de unde Trump va urmări meciul, a precizat sursa respectivă.

Președintele american intenționa inițial să-și petreacă weekendul la Trump Tower din New York, dar miercuri s-a răzgândit și acum plănuiește să se îndrepte spre clubul său de golf din Bedminster, New Jersey.

Presa americană a scris anterior că Bedminster, unde Trump și-a petrecut o mare parte din timpul verilor în primul său mandat, este considerat un loc extrem de sigur. De asemenea, Donald Trump s-a dus la Bedminster după tentativa de asasinat de anul trecut din Butler, Pennsylvania.