Casa Albă l-a demis pe șeful Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor pe motiv că „nu era aliniat cu agenda președintelui”

Casa Albă a anunțat că a concediat-o pe directoarea Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, Susan Monarez, după ce aceasta a refuzat să demisioneze miercuri.

Într-un comunicat, se preciza că aceasta „nu era aliniată cu agenda președintelui” și că a fost demisă din funcția de la agenția de sănătate.

Departamentul de Sănătate al SUA a anunțat anterior plecarea Dr. Monarez, ceea ce a dus la o declarație din partea avocaților acesteia, care au spus că ea nu a fost informată despre demitere și că nu va demisiona.

Aceștia au spus că aceasta a fost vizată pentru refuzul „de a aproba directive neștiințifice și nechibzuite și de a concedia experți în domeniul sănătății dedicați” și l-au acuzat pe secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., că „folosește sănătatea publică ca pe o armă”.

„După cum arată foarte clar declarația avocatului ei, Susan Monarez nu este aliniată cu agenda președintelui”, a declarat Casa Albă miercuri, adăugând că aceasta a fost demisă din funcția de directoare.

Dr. Monarez, om de știință cu experiență vastă în guvernul federal, a fost nominalizat de președintele Donald Trump să conducă CDC și a fost confirmată în Senat în iulie, printr-un vot pe criterii de partid.

Nominalizarea ei a venit după ce Trump și-a retras prima alegere, fostul congresman republican Dave Weldon , care fusese criticat pentru opiniile sale despre vaccinuri și autism.

Aproape imediat după ce plecarea Dr. Monarez a fost anunțată de către departamentul de sănătate, cel puțin trei lideri de rang înalt ai CDC au demisionat din agenție.

Printre aceștia s-a numărat și directorul medical Debra Houry, care a avertizat cu privire la „creșterea dezinformării” legate de vaccinuri într-o scrisoare văzută de partenerul american al BBC, CBS News. De asemenea, ea a pledat împotriva reducerilor bugetului agenției.

Daniel Jernigan, care a condus Centrul Național pentru Boli Infecțioase Emergente și Zoonotice, a demisionat și el invocând „contextul actual din departament”.

Șeful Centrului Național pentru Imunizare și Boli Respiratorii, Demetre Daskalakis, a declarat, de asemenea, că nu mai poate servi „din cauza utilizării continue a sănătății publice ca armă”.

Există, de asemenea, informații, inclusiv de la NBC News, conform cărora Dr. Jennifer Layden, directoarea Biroului pentru Date, Supraveghere și Tehnologie în Sănătate Publică, a demisionat.

Exodul vine în contextul în care experții în sănătate își exprimă îngrijorarea cu privire la abordarea agenției în ceea ce privește imunizările sub conducerea lui Kennedy, un sceptic în privința vaccinurilor.

Miercuri, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat noi vaccinuri împotriva Covid care vor fi disponibile pentru toți seniorii, dar adulții mai tineri și copiii fără afecțiuni preexistente vor fi excluși.

„Autorizațiile de utilizare în caz de urgență pentru vaccinurile Covid sunt acum anulate”, a scris Kennedy pe X.

La începutul acestei luni, angajați actuali și foști ai agenției au scris o scrisoare deschisă în care l-au acuzat pe Kennedy că alimentează violența împotriva lucrătorilor din domeniul sănătății cu retorica sa antivaccinare.