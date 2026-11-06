Casa Albă neagă că șeful Pentagonului și Marco Rubio își dau demisia după înfrângerea republicanilor

Casa Albă a dezmințit zvonurile potrivit cărora secretarul apărării, Pete Hegseth, și secretarul de stat, Marco Rubio, își vor părăsi funcțiile în urma unei reorganizări a administrației Trump după alegeri, relatează BBC.

Presa americană a relatat că există voci care cer înlocuirea lui Hegseth, în special din cauza modului în care a gestionat războiul cu Iranul, care este considerat responsabil pentru pierderile electorale importante suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Un membru republican al Congresului, aflat la sfârșitul mandatului, a amenințat că va forța organizarea unui vot de destituire împotriva lui Hegseth încă de săptămâna viitoare.

Pete Hegseth a transmis joi, pe rețelele de socializare, un mesaj video în care își apără bilanțul și condamnă această inițiativă.

„Vedeți voi, ei mă atacă. Ne atacă pentru că suntem eficienți”, a spus Hegseth. „Nu o să le reușească. Nu vom ceda”, a continuat el.

La rândul său, Marco Rubio a negat zvonurile potrivit cărora are în vedere să-și părăsească funcția în perspectiva unei candidaturi la președinție în 2028.

Să lucreze pentru Trump până la sfârșitul mandatului său „a fost întotdeauna planul meu”, a declarat Rubio într-un interviu acordat cotidianului The New York Times.

„Îmi place foarte mult ceea ce fac”, a spus Rubio.

„Și, în plus, mereu râd când se spune că o să-și părăsească funcția. Mă întreb: «Pe care dintre ele?»”, a mai spus el.

Viitor incert pentru Pete Hegseth

Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA au dezmințit, de asemenea, zvonurile potrivit cărora Rubio va demisiona în urma înfrângerii suferite în alegerile de la jumătatea mandatului, ambele instituții calificându-le drept „știri false”.

Secretarul apărării se confruntă însă cu un viitor politic mai incert.

Trump și vicepreședintele JD Vance au dat amândoi vina pe războiul cu Iranul pentru înfrângerile republicanilor, care au permis democraților să preia controlul deplin asupra Camerei Reprezentanților și Senatului SUA.

Într-un interviu telefonic acordat ABC News, Trump a declarat că a primit „telefoane referitoare la” Hegseth, dar a adăugat că are „toată intenția” de a-l păstra în funcție.

Ulterior, joi, el le-a declarat reporterilor, la Casa Albă, că „Pete Hegseth a făcut o treabă fantastică”, enumerând apoi ceea ce consideră a fi unele dintre realizările acestuia, inclusiv arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro în luna ianuarie și războiul cu Iranul, aflat acum în a noua lună.