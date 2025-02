Casa Albă publică o poză cu „regele” Donald Trump încoronat după eliminarea taxei pe aglomerație din New York

Contul oficial al Casei Albe de pe platforma de socializare X a publicat miercuri o imagine care îl arată pe președintele american Donald Trump purtând o coroană, referindu-se la el ca la un „rege”.

Postarea de pe rețelele de socializare a venit după ce chiar Trump a distribuit un mesaj pe platforma sa, Truth Social, în care se autointitula „rege”.

„TAXAREA TRAFICULUI CONGESTIONAT ESTE MOARTĂ. Manhattan, și tot New York-ul, este SALVAT”, a scris Trump. „TRĂIASCĂ REGELE!”, a adăugat el, folosind majuscule, în postarea de pe Truth Social.

Mesajul lui Trump se referea la decizia administrației sale de a retrage miercuri un proiect care impunea o taxă de trafic în Manhattan, o zonă foarte aglomerată din New York.

Postarea Casei Albe de pe X a inclus imaginea falsă a coperții celebrei reviste Time care îl arăta pe Trump purtând o coroană. „Trăiască regele”, scria pe această copertă falsă a revistei.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB