Casa Albă spune că Iranul are „o ocazie istorică” / Trump, „interesat” de posibilitatea de a le cere țărilor arabe să ajute la plata costurilor războiului

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă, la Washington, D.C., pe 7 ianuarie 2026. FOTO: Michael Brochstein/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Într-un fel sau altul, Iranul nu va mai avea capacitatea de a amenința credibil Statele Unite sau pe aliații noștri”, a declarat secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă luni, în care a spus că oficialii iranieni cu care negociază Washingtonul „par mai rezonabili în culise”, dar a refuzat încă o dată să îi numească, potrivit CNN, Fox News și Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe susține că discuțiile cu Iranul „continuă și merg bine”, în condițiile în care „elementele rămase” ale regimului de la Teheran „devin tot mai dornice să pună capăt distrugerii și să vină la masa negocierilor cât mai pot”.

„Acești oameni par mai rezonabili în culise, în privat, în aceste conversații, decât poate câțiva dintre foștii lideri care acum nu mai sunt pe planeta Pământ”, a adăugat Leavitt.

Nici președintele Donald Trump și nici echipa lui nu i-au numit deocamdată public pe oficialii iranieni cu care discută despre război, cu toate că liderul american susține că negocierile decurg bine.

În briefingul de luni, Karoline Leavitt a avertizat că orice angajamente pe care și le asumă Iranul vor fi „testate”.

„Aceasta este o altă ocazie istorică pentru Iran de a face ceea ce trebuie pentru a scăpa de ambițiile sale nucleare și de a ajunge la o înțelegere cu acest președinte”, a spus reprezentanta Casei Albe. „Sau, din nou, vor vedea consecințele grave ale Forțelor Armate ale Statelor Unite”, a adăugat ea.

Întrebată dacă vor interveni țările arabe pentru a ajuta la plata costurilor asociate războiului, Leavitt a spus că „președintele ar fi destul de interesat” de o astfel de posibilitate.

„Este o idee pe care știu că o are și despre care cred că veți auzi mai multe de la el”, a continuat ea.

Casa Albă: Armata va acționa în limitele legii

Presată să comenteze amenințarea președintelui Trump de a acționa împotriva instalațiilor din sectorul energiei și a centralelor de desalinizare din Iran, potențiale acțiuni despre care CNN scrie că ar putea constitui o încălcare a dreptului internațional, Karoline Leavitt a spus că președintele le-a transmis clar iranienilor „că mișcarea lor cea mai bună este să facă o înțelegere”.

„Desigur, această administrație și forțele armate ale Statelor Unite vor acționa întotdeauna în limitele legii, însă, în ceea ce privește atingerea tuturor obiectivelor Operațiunii Epic Fury, președintele Trump va merge înainte neabătut și se așteaptă ca regimul iranian să încheie o înțelegere cu administrația”, a mai afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Ea a spus că forțele americane au distrus 11.000 de ținte din Iran în cadrul operațiunii lansate în 28 februarie.

Pentagonul estimează că până în prezent a fost distruse peste 90% din forțele aeriene și cele navale ale Iranului. Au fost distruse, de asemenea, peste 70% din depozitele de rachete, a mai susținut Leavitt.

Doi oficiali americani au declarat luni pentru Reuters că în Orientul Mijlociu au început să sosească mii de militari din Divizia 82 Aeropurtată, unitate de elită a armatei SUA. Parașutiștii, dislocați de la baza Fort Bragg din Carolina de Nord, se adaugă miilor de marinari, pușcași marini și membri ai forțelor pentru operațiuni speciale trimiși deja în regiune. În weekend, aproximativ 2.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu.