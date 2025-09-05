Casa España by Alioli: Un colț autentic de Spania în inima Bucureștiului

Sorin Barbu, co-owner al conceptului Casa España by Alioli, ne povestește cum a transformat o amintire din 2007 într-un vis devenit realitate: un restaurant construit de la zero ca un veritabil Patio Andaluz, unde eleganța se împletește cu autenticitatea spaniolă. De la ingrediente importate direct din Spania, până la participarea la competiții internaționale de paella, Casa España reușește să aducă savoarea iberică mai aproape de români.

Cum a început povestea Casa España by Alioli și ce v-a motivat să aduceți o experiență autentic spaniolă în inima Bucureștiului?

Sorin Barbu, co-owner Casa España by Alioli: Am vizitat această locație în 2007 când eram un emigrant român care lucra în bucătărie în Spania. Eram în vizită în țară și știam că aici funcționa un restaurant de fițe numit Sangria. M-a impresionat de la prima vedere clădirea, dar mâncarea era diferită față de ce știam din Spania. Chiar și sangria, băutura care dădea numele localului, era servită din baxuri comerciale. Mă așteptam să fie o rețetă autentică, de la un bunic spaniol, ceva cu suflet.

Care este diferența esențială dintre Casa España și celelalte concepte pe care le-ați lansat anterior, precum Alioli sau La Finca?

Sorin Barbu: Casa España se diferențiază prin eleganță și autenticitate. Este o locație unică în afara Spaniei – nu am mai văzut niciun alt restaurant spaniol în Europa construit de la zero ca un veritabil Patio Andaluz 100%.

Importați direct din Spania o mare parte din ingrediente. Ce provocări apar în menținerea autenticității gastronomice, mai ales în contextul economic actual?

Sorin Barbu: Facem lucrurile exact cum le-am învățat acolo, în Spania, prin muncă grea în bucătării unde era mereu plin. Participăm constant la târguri gastronomice importante din Spania și avem parte de sprijinul comunității spaniole, al ambasadei și al Camerei de Comerț Spaniole din București. Asta ne ajută să fim mereu la curent cu furnizori noi și cu tendințele din gastronomie.

Ce reacții ați primit din partea publicului român la preparate precum jamón iberico, paella sau tapas? Cum s-au schimbat gusturile clienților în ultimii ani?

Sorin Barbu: Anul trecut am reprezentat România la finala Campionatului Mondial de Paella din Valencia și ne-am clasat pe locul 1 în Europa și între primii 6 din lume. Clienții noștri au fost foarte încântați.

Jamón iberico este un produs care aduce familia la aceeași masă – exact ca în Spania, așa și în România, fie în restaurant, fie comandat online de pe Alioli. Cât despre tapas, nu le servim în stilul tradițional spaniol pentru că tapas nu înseamnă farfurii mici la restaurant, ci un obicei specific barurilor unde mănânci în picioare. E o altă poveste.

Cum reușiți să formați și să păstrați o echipă care înțelege și respectă stilul spaniol de servire și ospitalitate?

Sorin Barbu: Prin apropiere și implicare. Suntem o firmă de familie – eu, tatăl meu și sora mea. Ne pasă unii de alții și asta se simte și în echipă.

Ce planuri aveți pentru dezvoltarea brandului în perioada următoare? Vom vedea Casa España extinzându-se în alte orașe sau în afara țării?

Sorin Barbu: Momentan nu, dar pe viitor ne gândim la orașe precum Timișoara sau Brașov.

Într-o eră a digitalizării, cum integrați tehnologia în experiența culinară – fie în relația cu clienții, fie în zona operațională a restaurantului?

Sorin Barbu: Lucrăm deja la o aplicație care se va numi Alioli Group. Va integra toate conceptele și va facilita comunicarea cu clienții și comenzile.

Cum a luat naștere parteneriatul cu Mastercard și ce înseamnă această colaborare pentru Casa España by Alioli și clienții săi?

Sorin Barbu: Ne bucurăm că putem fi alături de Mastercard și sperăm să dezvoltăm și alte activități și proiecte împreună în viitor.

