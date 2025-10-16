Casa Librecht – Filipescu, palatul unde s-a pus prima dată sonerie electrică în București

Casa Librecht – Filipescu are o poveste inedită și este una dintre clădirile din Micul Paris care uimesc atât din punct de vedere arhitectural, cât și din punct de vedere istoric.

Se află în inima Capitalei, pe strada Dionisie Lupu nr. 46 și este cunoscută în prezent sub numele de Casa Universitarilor. Timp de peste un secol și jumătate a trecut prin modificări, însă farmecul și aura specifică secolului al XIX-lea au rămas neschimbate, nefiind diminuate.

După cum îi spune și numele, istoria casei a gravitat în jurul a două personaje influente din istoria modernă a țării, prima dată fiind vorba despre Cezar Librecht și apoi fiind vorba despre Gheorghe C. Filipescu.

Citește, pe B365.ro, despre povestea Casei Universitarilor, prima din București care a avut sonerie electrică. În prezent este un spațiu cultural și academic important al orașului.