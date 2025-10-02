Casa Nanu-Muscel, de la lux, la decădere și apoi la renaștere (cu un colos de sticlă-n spate)

Casa Nanu-Muscel se află în inima Bucureștiului, la numărul 7 din Piața Romană. Are mai bine de un secol de istorie urbană.

A fost restaurată și redeschisă, însă în spatele fațadelor albe și frumoase din prezent, casa ascunde o poveste fascinantă despre ambiție, declin, controverse și renaștere, care reflectă pe deplin iubirea cu sughițuri și sincope a Micului Paris și patrimoniul său arhitectural.

Numele casei este intuitiv: a aparținut doctorului Ion Nanu-Muscel, o personalitate de seamă ale medicinei românești de la începutul secolului XX. A cumpărat terenul în anul 1908, după ce Primăria Bucureștiului a organizat o licitație.

Astfel, pe acel teren, în perioada 1909 – 1911, a fost construită casa care îi poartă numele, după planurile arhitectului Ernest Doneaud. Clădirea Beaux-Arts are influențe decorative bogate: fațade împodobite cu ornamente florale, vaze sculptate, măști feminine și chenare elaborate, toate elemente specifice trendurilor începutului de secol XX.

