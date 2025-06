Câștigătorii ediției a IX-a a Competiției Naționale de Biliard pentru Persoane cu Dizabilități

Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni anunță cu bucurie încheierea celei de-a IX-a ediții a Competiției Naționale de Biliard pentru Persoane cu Dizabilități, desfășurată miercuri, 18 iunie 2025, la Clubul IDM din București. Evenimentul a reunit 70 de participanți cu handicap locomotor din toată țara, amatori și profesioniști, într-un cadru dedicat excelenței sportive și incluziunii sociale.

La categoria „În picioare”, podiumul a fost ocupat de:

Locul I: Gigi Agachi

Locul II: Adrian Necula Locul III: Dumitru Marin

La categoria “Scaun rulant”, clasamentul final a fost:

Locul I: Mircea Cotovanu – câștigător detașat, la prima sa participare, cu norocosul număr 23 Locul II: Cătălin Rădulescu

Locul III: Damian Dumitru

Finala a fost una spectaculoasă, intensă și plină de emoție, cu momente demne de performanță autentică. Publicul prezent a aplaudat nu doar talentul, ci și determinarea tuturor participanților, fiecare contribuind la atmosfera de fair-play și prietenie care definește acest eveniment unic în România.

Printre invitații speciali ai acestei ediții s-au numărat Henrik Larsson, multiplu campion mondial la biliard în scaun rulant, și Hydred Goldberg, dublă campioană mondială WPA Heyball Parasport, aflată pentru prima dată în România. Prezența lor a oferit inspirație, motivație și un exemplu viu al impactului pe care sportul îl poate avea în viața persoanelor cu dizabilități.

Ediția din acest an a fost moderată de carismaticul Daniel Osmanovici, care ne-a insuflat din energia și entuziasmul său pe tot parcursul evenimentului. Cu prezența sa caldă și implicată, Daniel a adus un plus de dinamism și emoție competiției, contribuind semnificativ la atmosfera vibrantă a acestei ediții.

A IX-a ediție este susținută partenerul nostru oficial cu Kaufland România și pertenerul instituțional Comitetul National Paralimpic din Romania, carora le suntem recunoscători ca dau forță acestui eveniment.

Sponsorii evenimentului au fost FOX Com Serv, Lacalut, Clear, ASKO Group și Nova Tech Med, care au susținut constant inițiativa noastră de a promova sportul adaptat și incluziunea.

Dimineața competiției a început în forță, cu energie și gust oferite de RedBull România, care a asigurat sampling de băuturi energizante, și Bucate pe Roate, care au răsfățat participanții cu gustări delicioase, pateuri calde care au dat startul unei zile pline de entuziasm.

Pentru siguranța tuturor participanților, ne-am bucurat de sprijinul Tiger Security, care a asigurat liniștea și buna desfășurare a evenimentului. Iar DGASPC Sector 2 a fost alături de noi, facilitând transportul concurenților din provincie, de la hotel sau de la gară, prin punerea la dispoziție a microbuzelor necesare.

Kaufland România este Partenerul principal, prin programul ACCES, o inițiativă dedicată integrării profesionale și sociale a persoanelor cu dizabilități. Peste 500 de locuri de muncă au fost create prin acest program, care sprijină și activități sportive adaptate, precum și accesul la echipamente specializate.

Estera Anghelescu – Director Recrutare si Employer Branding Kaufland Romania.

„Nebucurămsăfim,pentrualpatruleaan,partenerulprincipalalCompetițieiNaționaledeBiliardpentruPersoaneleîn ScaunRulant,unevenimentcareaduceîmpreunăocomunitateunitădepasiuneapentruacestjocdefinețeșiprecizie. Biliardulesteunsportalechilibrului,alstăpâniriidesineșialpreciziei-calitățicaresereflectănudoarînjoc,cișiînviață.Iar implicareanoastrăînacestproiectreflectăconvingereanoastrăprofundăcămerităsăfimaproapedeceicarealeg,zidezi, sămeargămaidepartecuîncredere,demnitateșipasiune,valoriumanecaresuntuniversale,indiferentdecontextsau abilitate.’’

Comitetul Național Paralimpic rămâne un partener instituțional de încredere, implicat activ în dezvoltarea infrastructurii sportive dedicate persoanelor cu dizabilități. Împreună construim planuri ambițioase pentru viitorul apropiat, în sprijinul performanței și incluziunii prin sport.

Totodată, am avut onoarea de a-l avea alături pe domnul Carol-Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic, un susținător neobosit al sportului adaptat din România. Prezența sa la eveniment reconfirmă angajamentul ferm față de susținerea sportivilor cu dizabilități și promovarea valorilor paralimpice la nivel național.

„Competiția Naționala de Biliard în Scaun Rulant, nu este doar despre biliard, ci despre oportunități reale, egalitate de șanse și puterea de a merge mai departe. Fiecare participant aduce cu sine o lecție de determinare și curaj. Ne bucurăm să păstrăm vie această tradiție și să oferim un cadru în care persoanele cu dizabilități pot străluci prin talent, perseverență și spirit sportiv.” a declarat Irina Văcărean, Președinte ASMIO.

Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni mulțumește tuturor participanților, voluntarilor, partenerilor și sponsorilor care fac posibil acest proiect an de an. Împreună demonstrăm că sportul are puterea de a schimba mentalități și de a uni oameni în jurul valorilor comune: respect, incluziune, performanță.

Evenimentul a oferit premii în valoare de peste 10.000 de Euro, care au inclus atât premii în bani pentru ocupanții locurilor I, II și III la ambele categorii, cât și produse valoroase: tacuri de biliard profesionale, cu un set complet de accesorii, ceasuri smartwatch, precum și cadouri surpriză oferite prin tombolă. La finalul competiției, s-a organizat o tombolă specială în cadrul căreia participanții au avut șansa să câștige boxe portabile, tensiometre și termometre cu infraroșu, oferite de Nova Tech Med. În plus, toți participanții ediției au plecat acasă cu pachete cadou din partea sponsorilor:

Produse de igienă personală (geluri de duș, creme etc.) oferite de Clear Baterii portabile pentru telefon, oferite de ASKO Group

Vitamine și suplimente alimentare, oferite de Lacalut

Aceste gesturi au completat atmosfera de apreciere și susținere, contribuind la o experiență memorabilă pentru fiecare sportiv prezent.

