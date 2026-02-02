Câștigătorii premiilor Grammy 2026: Bad Bunny a intrat în istorie / Kendrick Lamar și Billie Eilish, printre cei premiați

Bad Bunny a câștigat premiul pentru albumul anului pentru „Debi tirar mas fotos”, un album cu piese doar în limba spaniolă Foto: Profimedia

Bad Bunny a câștigat, duminică seară, la Premiile Grammy, cel mai important trofeu al serii, cel pentru Albumul anului. A intrat și în istorie: este pentru prima oară când trofeul este câștigat de un artist care are albumul complet în altă limbă decât engleză, scrie BBC. Este vorba despre albumul „Debi tirar mas fotos”, care este în spaniolă.

Kendrick Lamar, care a avut cele mai multe nominalizări, respectiv nouă, a câștigat cinci trofee, inclusiv pentru „înregistrarea anului” – pentru Luther – o colaborare cu SZA.

Iar Billie Eilish a câștigat trofeul pentru Piesa anului, cu „Wildflower”. Artista britanică Olivia Dean a câştigat premiul pentru Cel mai bun artist debutant.

Pe lângă trofeele Grammy, Bad Bunny, SZA, Billie Eilish și Olivia Dean au mai avut ceva în comun: au vorbit în favorarea imigranților. Bad Bunny chiar a condamnat direct acțiunile ICE.

În total, la gala de duminică seară din Los Angeles au fost acordate trofee pentru 95 de categorii.



Artista britanică Olivia Dean a câștigat premiul Grammy pentru „cel mai bun artist debutant” și a ținut, în discursul ei, să amintească că este fiica unor migranți. Foto: Profimedia

Câștigătorii premiilor Grammy 2026:

Înregistrarea anului – „Luther” – Kendrick Lamar cu SZA

Albumul anului – „Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

Cântecul anului – „Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

Cel mai bun artist debutant – Olivia Dean

Producătorul anului (non-clasic) – Cirkut

Compozitorul anului (non-clasic) – Amy Allen

Cea mai bună interpretare pop solo – „Messy” – Lola Young

Cea mai bună interpretare pop duo/ grup – „Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Cel mai bun album pop vocal – „Mayhem” – Lady Gaga

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic – „End of Summer” – Tame Impala

Cea mai bună înregistrare dance pop – „Abracadabra” – Lady Gaga

Cel mai bun album dance/ electronic – „Eusexua” – FKA Twigs

Cea mai bună înregistrare remixată – „Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” – Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Cea mai bună intepretare rock – „Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” – Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Cea mai bună interpretare metal – „Birds” – Turnstile

Cel mai bun cântec rock – „As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails)

Cel mai bun album rock – „Never Enough” – Turnstile

Cea mai bună interpretare muzică alternativ – „Alone” – The Cure

Cel mai bun album de muzică alternativ – „Songs of a Lost World” – The Cure

Cea mai bună interpretare R&B – „Folded” – Kehlani

Cel mai bun album R&B – „Mutt” – Leon Thomas

Cea mai bună interpretare rap – „Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Cel mai bun cântec rap – „TV Off” – Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)

Cel mai bun album rap – „GNX” – Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare jazz – „Windows – Live” – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Cel mai bun album jazz vocal – „Portrait” – Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental – „Southern Nights” – Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore

Cel mai bun cântec country – „Bitin’ List” – Tyler Childers

Cel mai bun album blues tradiţional – „Ain’t Done With the Blues” – Buddy Guy

Cel mai bun album folk – „Wild and Clear and Blue” – I’m With Her

Cel mai bun album gospel – „Heart Of Mine” – Darrel Walls, PJ Morton

Cel mai bun album pop latino – „Cancionera” – Natalia Lafourcade

Cel mai bun album musica urbana – „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

Cel mai bun album reggae – „BLXXD & FYA” – Keznamdi

Cel mai bun album muzical pentru copii – „Harmony” – FYÜTCH & Aura V

Cea mai bună copertă de album – „Chromakopia” – Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, the Creator)

Cea mai bună înregistrare de operă – „Heggie: Intelligence” – Kwamé Ryan, dirijor; Jamie Barton, J’Nai Bridges & Janai Brugger; Blanton Alspaugh, producători (Houston Grand Opera; Gene Scheer)