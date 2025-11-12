Câștigătorii și perdanții inflației: unii angajați au câștigat „pe bune”, iar alții doar pe hârtie

Deși inflația din septembrie a coborât marginal la 9,8%, datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că doar o parte dintre salariați au reușit să-și protejeze veniturile reale. În timp ce unele sectoare au înregistrat creșteri spectaculoase, altele au rămas practic în urma prețurilor, pierzând masiv din puterea de cumpărare.

Câștigătorii inflației: cine a bătut prețurile

În fruntea clasamentului se află serviciile financiare și sectoarele conexe. Practic, întreg ecosistemul din jurul banilor.

Activitățile auxiliare pentru intermedieri financiare au raportat un salt al câștigului net de peste 50% într-un singur an – de la 5.448 (septembrie 2024) lei la 8.184 lei (septembrie 2025).

„Activități auxiliare intermedierilor financiare” includ casele de compensare, depozitare, decontare (de ex. Depozitarul Central, servicii legate de bursă și piața de capital), SSIF-uri, consultanți de investiții, brokeri de bursă, Forex, traderi, brokeri de asigurare, evaluatori de daune, lichidatori, consultanți independenți, servicii de analiză actuarială și statistici pentru asigurători și administratorii de fonduri de investiții.

Intermedierile financiare propriu-zise au avansat cu peste 10%, până la 8.745 lei net.

Industria tutunului, tradițional un sector cu marje ridicate, a urcat cu 15%, până la 9.364 lei net.

Explicația ține atât de profitabilitatea ridicată, cât și de presiunea acută de retenție a personalului specializat. „Sectoarele cu productivitate mare și profituri consistente își pot permite să ajusteze salariile rapid, pentru a nu pierde competențele”, comentează un economist contactat de noi.

Unde se câștigă „pe hârtie”, dar nu și în viața reală

Există însă și domenii unde salariile au crescut sub inflație, ceea ce înseamnă o pierdere reală de putere de cumpărare.

De exemplu:

Industria farmaceutică: +11,1% față de 9,9% inflație – câștig real minim, aproape zero.

Producția de băuturi, fabricarea utilajelor și silvicultura: creșteri de 10–10,5%, insuficiente pentru a compensa scumpirile generale.

Industria textilă și îmbrăcămintea: deși salariile au urcat cu 14%, nivelul absolut rămâne scăzut — sub 3.500 lei net, cu mult sub pragul de trai decent în marile orașe.

Cu alte cuvinte, procentul de creștere e bun doar relativ: în cifre reale, un lucrător în confecții sau lemn câștigă astăzi aproape la fel ca anul trecut, doar că totul costă mai mult.

Ce urmează

BNR estima în Raportul asupra inflației din octombrie că rata anuală a inflației va ajunge pe un platou la finele trimestrului III și va descrește foarte lent în ultimele trei luni ale anului curent.

Astăzi așteptăm o nouă evaluare a Băncii Naționale, pe care o va transmite în jurul orei 15.

Cert e că „războiul” dintre salarii și inflație nu s-a încheiat — doar s-a mutat într-un teritoriu mai subtil: al puterii reale de cumpărare.