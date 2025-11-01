Cât a cheltuit, de fapt, statul cu marii arși după Colectiv

La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, România nu dispune încă de centre complet funcționale pentru mari arși, iar cazurile grave continuă să fie transferate în unități medicale din străinătate.

Astfel, de la incendiul din clubul Colectiv și până astăzi, România a plătit peste 11,6 milioane de euro pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe în spitale din Uniunea Europeană, Elveția și Marea Britanie, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) la solicitarea News.ro.

Până pe 31 octombrie 2020, suma era de 4,801 milioane euro, potrivit datelor CNAS. Acest lucru arată că într-un interval de puţin peste trei ani s-au adăugat aproape 7 milioane de euro.

Din cei 11,6 milioane de euro, suma achitată este de 9,5 milioane de euro, iar cea contestată este de 461.503,69 euro. La momentul decembrie 2023, România datora 1,6 milioane de euro, reprezentând sume neachitate şi necontestate, conform acelorași date.

Câți pacienți au fost tratați în străinătate

În 2023, pentru 21 de pacienţi cu arsuri au fost emise formulare în vederea tratamentului în străinătate, iar în 2024, pentru 18 pacienţi au fost emise astfel de documente. Mai exact, 39 de pacienți au fost tratați peste graniță în 2023 și 2024. Datele pentru anul 2025 nu sunt încă disponibile.

În urmă cu cinci ani, exceptând anul 2015, când, ca urmare a incendiului din Colectiv, numărul total al pacienţilor care au beneficiat de tratament în străinătate a fost 36, în anii care au urmat, inclusiv 2020, numărul persoanelor cu arsuri tratate în străinătate a fost, în general, sub 10 anual.

Cum se decontează tratamentele în străinătate

CNAS a explicat care este procedeul de decontare către spitalele din străinătate a sumelor necesare tratării şi recuperării pacienţilor cu arsuri.

”Având în vedere calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România au dreptul la libera circulaţie şi la servicii medicale pe teritoriul celorlalte state membre ale Uniunii europene/Spaţiului Economic European /Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord”, a precizat instituţia.

Documentul S2 se eliberează doar persoanelor asigurate în sistemul de sănătate din România și acoperă doar cheltuielile medicale necesare tratamentului în străinătate și nu cheltuielile suplimentare, cum ar fi transportul aerian de urgență, cazarea sau coplățile impuse de legislația statului respectiv.

Rambursarea sumelor către spitalele europene este un proces complex, reglementat de regulamentele europene 883/2004 și 987/2009, care stabilesc termene de plată de până la 18 luni pentru facturile validate și 36 de luni pentru cele contestate.