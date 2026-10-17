Cât a cheltuit statul român pentru deplasările externe ale Mirabelei Grădinaru. Răspunsul Administrației Prezidențiale, după proiectul de lege depus de AUR

Administrația Prezidențială a plătit un bilet de avion spre SUA, de 8.967,21 lei, pentru deplasarea din martie. În rest, deplasările externe ale Mirabelei Grădinaru nu au fost plătite de Cotroceni, precizează instituția într-un răspuns pentru G4Media.

Răspunsul vine la scurt timp după ce AUR a depus în Parlament un proiect de lege „pentru a opri cheltuirea nejustificată a banului public în deplasările externe ale Președintelui României”.

În proiect, AUR dorea să stabilească reguli clare privind persoanele ale căror cheltuieli pot fi suportate de stat și ar urma să interzică folosirea resurselor publice în beneficiul celor care nu dețin un statut oficial recunoscut de lege, precum este cazul Mirabelei Grădinaru.

Ce spune Cotroceniul

„Precizăm faptul că Administrația Prezidențială nu a suportat cheltuielile aferente deplasărilor doamnei Mirabela Grădinaru, cu o singură excepție – un bilet de avion, la clasa economic, în cadrul deplasării din luna martie 2026 în Statele Unite ale Americii, în cuantum total de 8.967,21 lei”, a răspuns Administrația Prezidențială, la solicitarea G4Media”, menționează instituția în răspunsul pentru G4Media.

Instituția mai precizează că „Mirabela Grădinaru participă la deplasările externe în calitate de invitat în cadrul delegațiilor Administrației Prezidențiale”.

În ce deplasări a fost Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru l-a însoțit pe Nicușor Dan în deplasările făcute în Austria, Turcia, SUA și Cehia. Ea a fost de două ori singură în deplasări la Kiev și Chișinău.

Într-un interviu pentru Euronews, președintele spunea că Mirabela Grădinaru este invitată la diferite evenimente și consideră că participarea sa reprezintă o formă de diplomație care poate contribui la imaginea României.

„Pe plan internațional este invitată la diferite evenimente și este o formă de diplomație care ajută România”, a afirmat Nicușor Dan.

El a dat drept exemple deplasarea în Ucraina și participarea la diferite formate internaționale, inclusiv la Adunarea Generală a ONU.

