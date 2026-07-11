Cât a plătit Taylor Swift primăriei din New York pentru nunta ei 

Megastarul muzicii pop Taylor Swift a achitat Municipalității din New York 160.000 de dolari pentru cheltuieli precum prezența forțelor de ordine la căsătoria vedetei, săptămâna trecută, în Madison Square Garden, potrivit primarului orașului.

„Taylor Swift a suportat costurile autorizațiilor necesare, care s-au ridicat la peste 160.000 de dolari pentru acest eveniment, precum și pentru mijloacele folosite cu această ocazie”, a spus primarul orașului New York, Zohran Mamdani, într-o conferință de presă, scrie Agerpres, citând AFP.

Căsătoria dintre vedeta pop și fotbalistul american Travis Kelce, eveniment care a durat două zile și s-a desfășurat în această sală emblematică din inima Manhattan, a necesitat închiderea traficului pe mai multe străzi și mobilizarea a numeroși polițiști.

Costul total al evenimentului nu a fost dezvăluit, însă revista Forbes a estimat că acesta ar depăși 20 de milioane de dolari. Cu această ocazie, cuplul a donat 26 de milioane de dolari mai multor ONG-uri, în principal din New York și Kansas City, orașul unde joacă fotbalistul.

Cea mai bogată cântăreață din toate timpurile

Revista Forbes a estimat că vedeta pop americană Taylor Swift a devenit cea mai bogată cântăreață din toate timpurile și că are o avere de 2 miliarde de dolari, o creștere de 100% față de anul 2024.

Taylor Swift, în vârstă de 36 de ani, interpreta unor hituri precum „Shake it Off”, a devenit miliardară în 2024, în urma turneului Eras Tour.

Potrivit revistei Forbes, Swift este una dintre compozitoarele cu cel mai mare succes comercial din toate timpurile.

În 2020, Swift a marcat industria muzicală după ce și-a reînregistrat aproape toată discografia, iar ca urmare, toate drepturile de autor i-au revenit în mod direct.

Forbes a scris, de asemenea, că turneul artistei Eras Tour a devenit turneul cu cele mai mari încasări din istoria muzicii, încasări care s-au ridicat la 2,2 miliarde de dolari. Cu banii din turneu, artista a cumpărat înregistrările master originale ale pieselor ei, potrivit revistei.