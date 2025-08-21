Câți bani a primit mită primarul din Mangalia, potrivit acuzațiilor DNA. Radu Cristian, suspectat că a încercat să ascundă banii prin achiziția unui hotel

Radu Cristian, primarul Mangaliei, FOTO: Captură de ecran de pe canalul de TikTok al edilului (cristian.radu127)

Primarul din Mangalia a cerut și a primit între 2020 și 2025 mită în repetate rânduri în valoare totală de 645.000 pentru a emiterea unor documente urbanistice sau hotărâri de consiliu local, precizează DNA într-un comunicat de presă emis după reținerea edilului.

Procurorii au documentat cinci cazuri în care primarul a luat mită direct sau prin intermediari și îl acuză pe acesta inclusiv de spălare de bani prin modul în care a vrut să disimuleze și să ascundă proveniența banilor.

Astfel, primarul a solicitat, în perioada 2022-2024, 80.000 de euro din care a primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Potrivit DNA, suma de bani a fost oferită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux.

În cursul anului 2020, edilul a pretins suma de 70.000 de euro din care a primit printr-un intermediar suma de 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și ulterior o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun.

Alte două fapte de luare de mită au avut loc în 2023. Atunci, spune procurorii, primarul a pretins și a primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia. Tot în 2023, a cerut 50.000 de euro din care a primit 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun.

Ultima faptă documentată de DNA a avut loc la începutul acestul an, când primar a pretins și a primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta din urmă să obțină de la Primăria municipiului Constanța un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn.

Procurorii mai spun că Radu Cristian a disimulat și ascuns mare parte din sumele de bani menționate anterior, prin achiziția în anul 2023 a unui hotel din stațiunea Cap Aurora.

Primarul a fost reținut joi dimineață și urmează să fie dus la Tribunalul Constanța cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile.

Istoric de corupție la Primăria Mangalia

Radu Cristian este primar la al patrulea mandat. Potrivit Info Sud Est, Radu este unul dintre cei mai influenți politicieni din PNL Constanța. El este criticat de opoziția din Mangalia și o parte a societății civile pentru modul discreționar în care conduce primăria, fiind acuzat deseori de lipsă de transparență, mai ales în privința averii acumulate pe numele rudelor.

El nu este primul primar al orașului Mangalia care are probleme penale. Doi dintre predecesorii săi au fost condamnați la închisoare cu suspendare. Zanfir Iorguș, primar al Mangaliei între 1996-2008, a fost condamnat în 2018 la trei ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, potrivit Libertatea.

De asemenea, Claudiu Tusac, primar între 2009 și 2012, a fost condamnat în 2017 la un an de închisoare cu suspendare condiţionată, el fiind acuzat de conflict de interese, în formă continuată, potrivit Ziua Constanța.



