Cât au crescut prețurile RCA în primele nouă luni din an. Ce bani au încasat și câte despăgubiri au plătit asigurătorii

Prima medie RCA anualizată, calculată ca raportul dintre veniturile din primele brute subscrise și numărul anualizat de contracte încheiate, s-a situat în jurul valorii de 1.328 de lei în primele nouă luni din acest an, în creștere cu 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate marți de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Prețurile RCA au crescut însă mai mult în trimestrul trei din an, imediat după ridicarea de la 1 iulie a plafonării tarifelor RCA, și vor crește mai departe și în 2026, după cum a explicat pentru HotNews.ro vicepreședintele ASF.

Prețurile RCA au crescut atât pentru persoane fizice cât și pentru firme

Prima medie RCA anualizată a crescut cu 3% atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Astfel, la persoane fizice, prima medie RCA a crescut la 1.079 de lei, comparativ cu 1.047 de lei în perioada similară din 2024, în timp ce la persoane juridice prima medie a crescut de la 2.140 de lei la 2.202 lei în aceeași perioadă de referință.

Venituri, în creștere cu 11%. Topul asigurătorilor

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF și de sucursalele și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS) s-a situat la aproximativ 7,6 miliarde lei, în creștere cu 11% comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.

Gradul de concentrare se menține ridicat pentru primii asigurători din top și în primele nouă luni ale anului 2025, astfel că primele 3 societăți de asigurare (Groupama, Allianz și Grawe) cumulau peste 54% din portofoliul de asigurări RCA din România.

Cu toate acestea, se observă o diminuare a gradului de concentrare comparativ cu perioadele anterioare, având în vedere dinamica subscrierilor sucursalelor prezente pe piața locală și a societății Dallbog (FoS), ce dețineau cumulat o cotă de circa 19% în perioada ianuarie – septembrie 2025.

ASF spune și ce rezultate a avut nou jucător din piața RCA: sucursala Interamerican a intrat pe piața RCA din România în cursul lunii iulie 2025, prin brandul digital de asigurări Anytime, subscriind prime brute în valoare de 4.759 lei în trimestrul III 2025.

Despăgubirile RCA au crescut cu 23%

Valoarea despăgubirilor brute plătite de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF, sucursale și societăți care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii a fost de 4,2 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2025 pe segmentul RCA, în creștere cu 23% față de perioada similară din anul anterior (3,4 miliarde lei).

Din valoarea totală a despăgubirilor brute plătite de societățile autorizate și reglementate de ASF, inclusiv de sucursale și FoS, cele mai mari valori au fost plătite pentru daune materiale (3,5 miliarde lei), restul (742 milioane lei) reprezentând valoarea daunelor plătite pentru vătămări corporale.

Variația rezervei de daune avizate (RBNS) în primele nouă luni ale anului 2025 față de finalul anului 2024 s-a situat la 795 milioane lei, iar variația rezervei de daune neavizate (IBNR) era de circa 1,1 miliarde lei, conform raportărilor statutare.

În plus, Fondul de Garantare a Asiguraților a aprobat suma de 1 miliard lei pentru plata daunelor RCA în perioada ianuarie – septembrie 2025, din care 99,2% reprezintă plățile efectuate pentru segmentul RCA ca urmare a falimentului societăților City Insurance și Euroins România.

Valoarea cumulată a daunelor plătite de societățile de asigurare RCA (autorizate și supravegheate de ASF, sucursale și FoS), a variației rezervelor de daună (RBNS și IBNR) aferente acestor societăți, a sumelor aprobate la plată de către FGA și a variației rezervelor de daună ale FGA a fost de 6,11 miliarde lei față de 6,06 miliarde lei în perioada similară a anului anterior, reprezentând valoarea totală a daunelor întâmplate pentru asigurările RCA în cursul primelor nouă luni ale anului 2025.

Volumul de prime brute subscrise de societățile de asigurare (autorizate și supravegheate de ASF, sucursale și FoS) pentru segmentul RCA s-a situat la 7,55 miliarde lei, crescut comparativ cu volumul de 6,82 miliarde lei de prime subscrise în primele nouă luni ale anului 2024.

Dauna medie a crescut cu 4% la autoturisme

Dauna medie RCA, calculată ca raportul dintre despăgubirile brute plătite și numărul dosarelor de daună plătite de societățile autorizate de ASF, sucursale și societățile care își desfășurau activitatea în baza libertății de prestare a serviciilor (FoS) s-a situat la circa 11.665 lei la finalul primelor trei trimestre ale anului 2025, în creștere cu 5,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

O analiză a daunei medii pe categorii de vehicule arată că dauna medie pentru autoturisme s-a situat la 10.773 lei în primele nouă luni ale anului 2025, în creștere cu 4% față de aceeași perioadă din anul precedent, în timp ce dauna medie în cazul autovehiculelor pentru transport de persoane s-a situat la aproximativ 12.866 lei, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă a anului 2024.

În ceea ce privește dauna medie pentru autovehiculele destinate transportului de marfă, aceasta a crescut cu aproximativ 12% față de primele nouă luni ale anului 2024, până la valoarea de 15.572 lei.

Din valoarea totală a despăgubirilor brute plătite de societățile autorizate și reglementate de ASF, inclusiv de sucursale și FoS, cele mai mari valori au fost plătite pentru daune materiale (3,5 miliarde lei), restul (742 milioane lei) reprezentând valoarea daunelor plătite pentru vătămări corporale.

Unele prețuri RCA au crescut și cu 40% după 1 iulie

Două treimi dintre șoferii care și-au reînnoit polițele RCA, în perioada iulie-septembrie, după eliminarea plafonării prețurilor, au plătit mai mult decât anul trecut, chiar dacă n-au făcut niciun accident, arată Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) la cererea HotNews. Pentru restul de o treime, prețurile RCA au scăzut.

Creșterea medie a poliței RCA a fost în ultimul trimestru din 2025, conform ASF, de 5,5%, dar unii șoferi au plătit și cu 40% mai mult. Asta pentru că, deși polița e individuală, dacă faci parte dintr-o categorie cu un risc mai mare, plătești mai mult, spune Sorin Mititelu, vicepreședintele responsabil de asigurări din ASF.

90% dintre polițe la autoturisme persoane fizice sunt sub 2.000 de lei. „În 2026 creșterea va fi probabil, la nivel de piață, undeva între 5% și 10%”, crede vicepreședintele ASF Sorin Mititelu.