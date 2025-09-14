Cât costă noul spital de Boli Infecţioase care se construiește la Oradea. Rogobete: „Unul dintre cele mai importante proiecte medicale”

Șantierul noului spital de Boli Infecţioase care se construiește la Oradea. Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunță că lucrările la şantierul Spitalului de Boli Infecţioase din Oradea continuă. Spitalul este început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă.

Valoarea proiectului este de 135 de milioane de euro, anunță ministrul Sănătății.

„La Oradea se ridică unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România: un spital nou de Boli Infecţioase, început prin PNRR şi dus mai departe cu finanţare europeană nerambursabilă, prin Programul Operaţional Sănătate”, a transmis ministrul Sănătății, într-un mesaj postat pe Facebook.

Rogobete mai spune că „niciun şantier din sănătate nu va rămâne neterminat”.

„Toate proiectele începute, indiferent că au fost lansate prin PNRR sau transferate pe alte programe europene, vor fi finalizate. În Oradea se construieşte mai mult decât un spital. Se construieşte siguranţă, încredere şi protecţie pentru generaţiile viitoare”, a mai transmis ministrul.

Iniţiativa construirii noului Spital de Boli Infecțioase și Pneumologie din Oradea a fost anunţată în noiembrie 2020, în plină pandemie, de fostul primar al Oradiei, premierul Ilie Bolojan, notează presa locală.

Construcția spitalului a început în septembrie 2024. Potrivit proiectului, la sol clădirea spitalului va ocupa circa 10.000 metri pătraţi, iar suprafaţa totală desfăşurată se va ridica la 55.000 metri pătraţi.















