Cât de sigură este listarea CEC Bank pe bursă și ce spune Ministerul Finanțelor, unicul acționar al băncii

Ministerul Finanțelor interpretează anunțul premierului Ilie Bolojan privind listarea CEC Bank pe bursă că fiind „o intenție generală”, „nu o decizie definitivă”, potrivit unui răspuns al instituției transmis la solicitarea HotNews.

La începutul lunii octombrie, premierul Ilie Bolojan a anunțat listarea unor companii de stat. El a menționat, ca exemple, CEC Bank și Aeroporturi București, susținând că statul va vinde pachete minoritare de acțiuni fără a pierde controlul.

„Un element important este cel al piețelor financiare. Este nevoie să mobilizam resurse pe piețele financiare. Avem rezerve importante care pot fi valorificate, dacă vom lista pachete minoritare de la companii publice care și astăzi sunt listate fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm companii care astăzi nu sunt listate: CEC, de exemplu, Aeroporturi București”, a spus Bolojan.

În opinia Ministerului Finanțelor, această declarație nu reprezintă o decizie definitivă. „Această declarație reflectă o intenție generală, o direcție strategică ce ar putea fi explorată, nu o decizie definitivă sau un angajament deja materializat”, a transmis Ministerul Finanțelor către HotNews.

Ministerul Finanțelor este unicul acționar al CEC Bank. În acest moment, Ministerul este condus de Alexandru Nazare, numit din partea PNL.

Ministerul Finanțelor: Nu există un plan formal care să stabilească un calendar concret

La solicitarea HotNews, Ministerul Finanțelor a temperat așteptările legate de o listare imediată. Conform ministerului, CEC Bank a trecut recent printr-un proces de capitalizare, aprobat de Comisia Europeană, bazat pe un plan de afaceri ce nu a vizat listarea la bursă.

Demersul de capitalizare a avut ca scop consolidarea băncii și diversificarea produselor și serviciilor, nu pregătirea unei oferte publice inițiale, a transmis Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a precizat că, în acest moment, nu există niciun plan formal aprobat la nivel guvernamental care să stabilească un calendar concret de listare sau procentul care ar fi scos la vânzare.

„Planul de afaceri aferent procedurii de capitalizare a băncii a fost realizat în baza unui test al investitorului privat prudent, ale cărui scenarii nu au vizat și nu vizează listarea la bursă”.

Ministerul Finanțelor a precizat că orice demers de listare va fi comunicat public în mod transparent, cu detalii privind obiectivele, structura pachetului de acțiuni și calendarul procedurilor.

CEC Bank a înregistrat un profit net de 687,9 milioane de lei în 2024.