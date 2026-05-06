Cât estimează UDMR că va dura criza politică. „Sper să nu fie luni. Situația este foarte complicată”

Tanczos Barna, vicepremier al guvernului demis la moțiunea de marți, crede că vor trece săptămâni, dacă nu chiar luni, până la învestirea unui nou cabinet cu puteri depline la Palatul Victoria, având în vedere că la ora actuală nu există „o soluție de majoritate cristalizată” în Parlament.

„Nu se va termina de azi pe mâine, sper să nu fie luni. Teoretic, cele 45 de zile sunt la dispoziția guvernului interimar. Nu e de dorit să dureze foarte mult, dar situația este foarte complicată. Nu avem astăzi, de exemplu, o soluție de majoritate cristalizată”, a declarat miercuri Tanczos Barna, care este și ministru interimar al Agriculturii, miercuri, la Târgul de Produse Tradiționale din curtea ministerului, potrivit Agerpres.

Variantele excluse de UDMR

Tanczos Barna a reiterat că UDMR nu va fi „parte dintr-un guvern care are susținere AUR”. Totodată, el a spus că „alegerile anticipate sunt puțin probabile”.

„Nu au fost niciodată în România și este extrem de improbabil să se întâmple. Trebuie să găsim o soluție în actualul cadru parlamentar pentru un guvern. Noi încă n-am avut discuții după moțiunea de ieri. După-amiaza asta o să aibă UDMR o discuție în forul de conducere și vom dezbate și noi, la fel cum a făcut USR-ul, cum a făcut PNL-ul”, a continuat vicepremierul demis.

El consideră că la ora actuală există „prea puține variabile astăzi din care să poți să construiești”.

„Așteptăm consultările formale și informale de la Cotroceni și poate o variantă se cristalizează după aceste consultări, chiar și informale, care vor avea loc cu domnul președinte Nicușor Dan”, a mai declarat Tanczos Barna.

Opțiunea preferată de UDMR

Tot miercuri, la Parlament, Kelemen Hunor a declarat că UDMR și-ar dori refacerea fostei coaliții, cu tot cu PSD.

„Opţiunea noastră, înainte de orice altă discuţie, ar fi să refacem coaliţia care a funcţionat până acum o lună de zile, adică PSD, PNL, USR, UDMR, grupul minorităţilor naţionale”, a spus liderul Uniunii, Kelemen Hunor.

În opinia liderului UDMR, este necesară o formulă care să asigure o majoritate în Parlament, cu un premier acceptat de toate partidele.