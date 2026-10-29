Cât mai durează ploile în București și în țară. ANM a actualizat prognoza meteo

Vremea continuă să fie închisă și chiar mai rece decât în mod obișnuit, cu ploi în mai toată țara, inclusiv la București, și ninsori la munte, în următoarele zile. De la mijlocul săptămânii viitoare însă, temperaturilor vor crește ușor, iar ploi mai sunt așteptate în sud-vest, potrivit prognozei emise de meteorologi.

Astăzi, temporar va ploua slab, local în Dobrogea, Muntenia și Oltenia și izolat în celelalte regiuni (cantități de apă în general de 1…3 l/mp). Pe crestele Carpaților Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse în mare parte între 6 și 10 grade. Pe alocuri, cu o probabilitate mai mare în centru și sud-vest, se va forma ceață, potrivit ANM.

Și în Capitală cerul va fi noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 9…11 grade. În a doua parte a nopții vor fi condiții de ceață.

Cum e vremea în weekend

Vineri, vremea va fi în general închisă, vor fi ploi, pe parcursul zilei doar pe arii restrânse îndeosebi în sudul țării și în zonele de munte, însă noaptea aria acestora va cuprinde cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local Trasilvania și Maramureș, iar în restul regiunilor vor fi izolate.

La munte, în general la altitudini mai mari de 1800 m, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi de 2…8 l/mp și izolat se pot acumula peste 10…15 l/mp, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și vestul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare

intensificări în regiunile estice, cu viteze de până la 40…50 km/h, ușor mai mari pe litoral). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 10 grade. Izolat va fi ceață.

În București, vremea va fi în general închisă, iar mai ales seara și noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 13 grade, iar cea minimă va fi de 8…10 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare în general închisă, iar temperaturile vor fi în scădere, iar ziua se vor situa sub cele normale în cea mai mare parte a țării. Temporar vor fi ploi (cantități în general de 2…8 l/mp și izolat de peste 10…20 l/mp) în sudul și centrul țării și pe arii mai restrânse în restul teritoriului.

La munte se vor semnala precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (local de 5…10 cm). Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. Izolat va fi ceață.

Și în București vremea se va menține închisă și temporar, mai ales ziua, va ploua slab (cantități de apă în general de 3…5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă de 7…8 grade.

Duminică, vor fi înnorări în majoritatea zonelor, iar probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în regiunile sudvestice, sudice și centrale. În zona de munte, mai ales la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Izolat mai ales în sud-vest cantitățile de apă vor fi însemnate.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 3 și 9 grade. În special dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În București, temperaturile ziua se vor situa ușor sub cele normale la început de noiembrie. Cerul va fi mai mult noros, iar probabilitate pentru ploi slabe va fi mai mare spre seară. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade, iar cea minimă va fi de 6…7 grade.

Urmează temperaturi mai reci decât e normal

Potrivit ANM, ploile vor continua și la începutul săptămânii viitoare și va fi mult mai frig decât e normal perioadei din calendar.

Astfel, luni, în mare parte din țară valorile termice diurne se vor menține mai mici decât în mod obișnuit pentru această dată, astfel maximele vor fi cuprinse în general între 10 și 15 grade. În majoritatea regiunilor vor fi înnorări. În jumătatea sudică a țării va ploua pe arii relativ extinse (în sud-vest vor fi în continuare condiții pentru cantități de apă însemnate) și vor fi intensificări susținute ale vântul care vor accentua senzația de rece.

În restul teritoriului ploile se vor semnala izolat, iar îndeosebi în zona de munte vor fi intensificări ale vântului. La munte, mai ales la altitudini mari, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime se vor încadra preponderent între 3 și 9 grade.

Și la București, temperaturile vor fi ușor mai mici decât în mod obișnuit la această dată. Temporar va ploua și vor fi intensificări ale vântului care vor accentua senzația de rece. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade, iar cea minimă va fi de 6…7 grade.

Marți, temperaturile sunt estimate a se situa în continuare în majoritatea zonelor sub mediile

multianuale ale perioadei. În jumătatea de sud a țării probabilitatea pentru înnorări și ploi pe arii relativ extinse se va menține ridicată, iar în restul teritoriului cerul va fi temporar noros și ploile se vor semnala doar izolat. La munte, la altitudini mari, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va continua să aibă intensificări în sud-sud-est (unde senzația de rece va fi accentuată), iar în restul regiunilor va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse preponderent între -1 și 6 grade.

Și în București se menține probabilitate ridicată pentru intensificări ale vântului, ploi și temperaturi sub cele normale. Maxima termică va fi de 8…11 grade, iar minima de 2…5 grade.

Miercuri, sunt estimate temperaturi în general mai mici decât mediile multianuale, astfel că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit. Cerul va fi mai degajat, iar probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în zona de munte și în regiunile sudice. Acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase de relief și mixte la munte. Local vor fi posibile intensificări ale vântului în estul și sud-vestul țării, precum și la munte. Temperaturile maxime se vor încadra în

general între 8 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în mare parte între -2 și 5 grade

Joi, 5 noiembrie, sunt estimate în continuare valori termice în majoritatea zonelor mai mici decât cele normale la această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 6 și 10 grade, iar cele minime se vor încadra în mare parte între -3 și 2 grade. Probabilitatea pentru precipitații va fi redusă, iar intensificări ale vântului vor fi posibile în estul teritoriului.

Când se opresc ploile

Pentru intervalul 6 – 9 noiembrie, ANM anunță că ploile se vor opri în mare parte din țară, la fel și la București, însă vremea va fi mai rece decât este normal.

„Regimul termic estimat va fi caracterizat de valori mai mici decât în mod obișnuit, cu probabilitate mare de apropiere spre un normal al perioadei către sfârșitul intervalului. Probabilitatea pentru precipitații va fi mai mare în ultima zi în sud-vestul țării”, potrivit ANM.

Și la București, valorile termice vor avea variații de la o zi la alta și se vor apropia de cele specifice perioadei. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.